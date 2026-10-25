Huế xác định nghi phạm đốt ô tô, làm hư hỏng 2 phương tiện trên đường Hà Nội



Cơ quan chức năng thành phố Huế đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt phá ô tô, làm hư hỏng 2 phương tiện trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa.

Sáng 25/10, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế xác nhận, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm liên quan vụ đốt phá ô tô xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm thường trú tại tỉnh Gia Lai, có dấu hiệu liên quan đến vấn đề tâm thần. Danh tính người này chưa được công bố. Công an phường Thuận Hóa đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ ô tô con bị đốt trên đường Hà Nội, thành phố Huế

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 24/10, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đậu sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu cùng bên. Một ô tô đậu ngay phía sau cũng bị hư hỏng, xuất hiện nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước và khu vực cửa phụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xác định người liên quan. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.