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Tạo sinh kế giúp đồng bào Cơ Tu vươn lên thoát nghèo

Thứ Sáu, 07:00, 23/10/2026
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VOV.VN - Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo thêm điều kiện để người dân miền núi thành phố Huế phát triển sản xuất, nâng cao đời sống...

Gia đình ông Hồ Sỹ Hoàng, người Cơ Tu ở thôn A Rơng, xã Long Quảng (huyện Nam Đông cũ), thành phố Huế có thêm cơ hội phát triển kinh tế nhờ được hỗ trợ hai con bò giống. Với một hộ nghèo còn thiếu vốn sản xuất, đây là điều kiện để ông bắt đầu gây dựng sinh kế, từng bước cải thiện cuộc sống.

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Ông Hồ Sỹ Hoàng, ở thôn A Rơng, xã Long Quảng chăm sóc bò 

Hiểu rằng con giống chỉ phát huy hiệu quả khi được chăm sóc đúng cách, ông Hoàng chủ động học hỏi kỹ thuật, cố gắng nuôi bò khỏe mạnh, sinh sản tốt để có thêm nguồn thu nhập trong tương lai.

“Gia đình tôi khó khăn nên được xét hộ nghèo. Thông qua dự án giảm nghèo, gia đình được hỗ trợ hai con bò. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên mình phải cố gắng chăm sóc bò thật tốt, để bò khỏe mạnh, sinh sản nhiều, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Tại xã Long Quảng, hàng chục hộ nghèo đã được hỗ trợ bò giống sinh sản. Cùng với trao con giống, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh, giúp người dân có thêm kiến thức duy trì, phát triển đàn vật nuôi.

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Hỗ trợ bò giống sinh sản giúp người dân phát triển kinh tế

Bên cạnh chăn nuôi bò, các mô hình nuôi lợn, gà thả đồi, trồng cao su, keo và cau cũng được khuyến khích triển khai phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng lao động của từng hộ. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn phát triển kinh tế, tận dụng nguồn lực sẵn có và từng bước đa dạng hóa thu nhập.

Xã Long Quảng hiện có khoảng 9 ngàn người, trong đó hơn 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Cơ Tu. Đời sống của phần lớn người dân gắn với sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, lựa chọn mô hình phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật là những yếu tố để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ gắn với phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 4,43%.

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Ông Hồ Sỹ Hoàng, ở thôn A Rơng, xã Long Quảng chăm lo làm ăn phát triển kinh tế 

Ông Võ Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết, địa phương đang triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất, đồng thời quan tâm hỗ trợ các hộ đã thoát nghèo duy trì thu nhập, hạn chế nguy cơ tái nghèo. 

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo. Các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ những mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ, gà thả đồi và bò sinh sản, giúp người dân phát triển kinh tế. Đối với những hộ đã thoát nghèo, địa phương tiếp tục hỗ trợ để bà con vươn lên bền vững hơn”. 

Thành phố Huế hiện có hơn 16.700 người Cơ Tu, sinh sống chủ yếu tại các xã Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông và một số xã vùng cao A Lưới. Ở những địa bàn này, địa hình và điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế, sinh kế của một bộ phận người dân phụ thuộc vào nông, lâm nghiệp. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, việc kết nối sản xuất với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ ngày càng có ý nghĩa đối với công tác giảm nghèo.

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Điểm định canh định cư thôn A Gôn, xã Long Quảng, thuộc Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 đang tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Thành phố Huế đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, đồng thời phấn đấu duy trì tỷ lệ giảm nghèo bình quân khoảng 6% mỗi năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, giảm nghèo cần được triển khai đồng bộ, kết hợp nguồn lực từ nhiều chương trình, chính sách. Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, thành phố Huế chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận thương mại điện tử.

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Khu tái định cư ở thôn A Gôn, xã Long Quảng

“Vùng đồng bào dân tộc thiểu số bây giờ không chỉ được hưởng chính sách dành riêng cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi mà còn được ưu tiên nguồn lực từ các chương trình khác như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, y tế, giáo dục, văn hóa. Trước đây, chúng ta đã hỗ trợ sinh kế nhưng chưa chú trọng đúng mức đến các mô hình phát triển theo chuỗi giá trị có sự tham gia của doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và chuyển đổi số. Vì vậy, các giải pháp hiện nay hướng đến việc hỗ trợ bà con tiếp cận sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”.

Khi chính sách hỗ trợ gắn với kiến thức sản xuất, mô hình phù hợp và đầu ra cho sản phẩm, đồng bào Cơ Tu ở miền núi thành phố Huế có thêm điều kiện phát huy lợi thế địa phương, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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