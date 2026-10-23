Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong rẫy cà phê ở Lào

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, thông tin về phần mộ do ông Phang Ma Ni, sinh năm 1972, người dân bản Mườn Kang cung cấp. Trước đây, ông Ma Ni từng nghe cha kể lại rằng, trong chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình có một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh và được an táng tại đây.

Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu rẫy cà phê của gia đình ông Phang Ma Ni ở Lào. Ảnh: Lê Sáu

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng đến khảo sát, xác minh địa điểm và tổ chức tìm kiếm. Quá trình cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước từ 1-4cm cùng các mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc trong tăng ni lông màu xanh.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 cẩn trọng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và các di vật trong phần mộ

Các di vật được tìm thấy gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng, cùng dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Bìa cuốn sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”

Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đưa về khu vực đóng quân bảo quản, hương khói. Hiện danh tính và thông tin về phần mộ liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Ông Phang Ma Ni, người cung cấp thông tin dâng hương tri ân liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu

Trong mùa khô 2026-2027, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào.