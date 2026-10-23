Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong rẫy cà phê ở Lào
VOV.VN - Từ thông tin do người dân địa phương cung cấp, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tìm kiếm, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, thông tin về phần mộ do ông Phang Ma Ni, sinh năm 1972, người dân bản Mườn Kang cung cấp. Trước đây, ông Ma Ni từng nghe cha kể lại rằng, trong chiến tranh, tại khu rẫy cà phê của gia đình có một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh và được an táng tại đây.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng đến khảo sát, xác minh địa điểm và tổ chức tìm kiếm. Quá trình cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước từ 1-4cm cùng các mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc trong tăng ni lông màu xanh.
Các di vật được tìm thấy gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng, cùng dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.
Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đưa về khu vực đóng quân bảo quản, hương khói. Hiện danh tính và thông tin về phần mộ liệt sĩ vẫn chưa được xác định.
Trong mùa khô 2026-2027, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào.