Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình

Ngày 21/10, TAND TP.Đồng Nai cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đức Anh, kẻ đã gây ra vụ án mạng chấn động dư luận tại xã Bình Minh (TP.Đồng Nai) khiến 3 mẹ con tử vong và người chồng bị thương tích nghiêm trọng.

Trước đó 15 ngày, vào ngày 6/10, TAND TP.Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh về hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Dương Đức Anh tại phiên tòa xét xử (ảnh: Thiên Lý)

Theo nhận định của Hội đồng xét xử (HĐXX) và đại diện Viện Kiểm sát, tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, bị cáo đã thể hiện bản chất côn đồ, tàn bạo, bất chấp pháp luật.

Hành vi phạm tội không mang tính bộc phát nhất thời mà đã được chuẩn bị hung khí từ trước. Dù đã được can ngăn, bị cáo vẫn cố tình đột nhập trái phép và liên tục tấn công những người hoàn toàn không có mâu thuẫn với mình.

Hành vi tàn bạo của Nguyễn Đức Anh đã cướp đi mạng sống của 3 người trong một gia đình, đau lòng nhất là 2 trẻ em (mới 11 tuổi và 1 tuổi). Nạn nhân thứ 4 (người chồng, người cha của các nạn nhân) bị tổn thương cơ thể lên tới 76% và hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này là hoàn toàn mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo; cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt chung là tử hình (đúng như mức án đại diện Viện kiểm sát đề nghị).

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo buộc phải bồi thường cho bị hại và gia đình các nạn nhân tổng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng (gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất).

Theo cáo trạng, do bất mãn sau khi bị người yêu là Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Nguyễn Đức Anh đã rủ rê và tiết lộ với nhóm bạn ý định sát hại nạn nhân để trả thù. Sau cuộc nhậu, Đức Anh nói dối bạn là "đi đòi nợ" để nhờ chở đi, đồng thời ghé phòng trọ lấy hung khí. Bị cáo nhờ bạn chở lượn quanh nhà P.A. 3 lần tìm cách đột nhập nhưng bị bạn can ngăn và chở về. Đến rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình điều khiển xe máy mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ. Leo vào không thành do bị cha của P.A. phát hiện và dọa báo công an, bị cáo rút lui rồi phát hiện có thể trèo từ nhà hàng xóm sang. Từ đó, Đức Anh đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi, hàng xóm nhà P.A.). Khi đi từ tầng 2 xuống tầng trệt, bị ông Q. phát hiện, Đức Anh liền rút hung khí tấn công truy sát ông Q., sau đó tiếp tục lần lượt sát hại vợ và 2 con nhỏ của ông Q. đang ngủ trong phòng. Hậu quả khiến vợ cùng 2 con nhỏ của ông Q. tử vong tại chỗ. Ông Q. may mắn sống sót nhưng bị thương nặng.