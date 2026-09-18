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Kết luận điều tra hé lộ nhiều tình tiết vụ giết 3 người ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 21:14, 18/09/2026
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Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can trong vụ thảm án làm 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn vào đầu tháng 9.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hồ Nai, TP Đồng Nai) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hai lần tìm đến tận nhà để cố giết người yêu vì bị chia tay

Theo kết luận điều tra, giữa Đức Anh và Đ.T.P.A. (SN 2006, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) có mối quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến tháng 7 vừa qua, P.A. chủ động chia tay với Đức Anh.

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Bị can Nguyễn Đức Anh bị đề nghị truy tố về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: CACC

Chiều tối 2/9, Đức Anh cùng 7 người bạn khác ngồi nhậu tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong lúc nhậu, Đức Anh kể về chuyện bị P.A. phụ bạc nên có ý định giết người yêu. Những người bạn trong cuộc nhậu đã can ngăn.

Đến 22h30, sau khi nhậu xong, Đức Anh nhờ một người bạn chở về nhà nhưng người này không đồng ý.  Sau đó, Đức Anh nhờ N.M.N. (SN 2005) chở đi và nói dối là đến ấp Bùi Chu, xã Bình Minh đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Ban đầu, Đức Anh kêu N. chở về phòng trọ để lấy đồ. N. đứng ngoài chờ nên không biết lấy gì. Thực tế Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao giấu vào người. Sau đó, theo hướng dẫn, N. chở Đức Anh đến nhà P.A. tại ấp Bùi Chu. Sau khi nhờ bạn chở 3 vòng quanh nhà của P.A., Đức Anh xác định có thể leo từ nhà hàng xóm vào nhà người yêu cũ. 

Đúng lúc này, ông Đ.V.R. (là cha của P.A.) đi làm về đến nhà. Đức Anh nói với N. rằng ông R. là người thiếu nợ mình nên sẽ “xử” ông này nhưng N. can ngăn rồi chở Đức Anh về lại phòng trọ.

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Khu vực xảy ra vụ án mạng 3 người tử vong. Ảnh: Hoàng Anh.

Đến 0h sáng 3/9, Đức Anh đeo khẩu trang che mặt, giấu 2 con dao trong người, một mình đi xe máy quay lại nhà P.A. Ban đầu, Đức Anh leo lên mái nhà và định đột nhập vào nhà P.A. qua giếng trời. 

Khi Đức Anh dùng tay mở cửa giếng trời bị khóa thì phát ra tiếng động, khiến ông R. phát hiện, bật đèn. Ông R. hỏi ai vậy? thì Đức Anh nói “con đây”. Ông này tiếp tục hỏi "đi đâu?" thì Đức Anh trả lời “đi tìm P.A.”. 

Khi ông R, dọa báo công an, Đức Anh quay trở xuống. Lúc này, đối tượng phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm qua nhà P.A. để tìm giết người yêu cũ

Ra tay với 3 người vô tội

Nghĩ là làm, Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), hàng xóm sát vách nhà P.A. Đức Anh mở cửa tầng 2 đi vào nhà, theo hướng cầu thang đi xuống tầng trệt.

Khi anh Q. thức giấc phát hiện có người đột nhập và la lớn “Ai vậy?”, Đức Anh liền cầm dao truy sát anh khắp nhà. 

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ông an khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà. Ảnh: CACC

Lúc này trong nhà có chị H.T.M. (vợ anh Q.) và hai con đang ngủ. Nghe tiếng truy hô, kêu cứu của chồng, chị M. thức dậy, chạy ra mở cửa cổng kêu cứu và chạy ngược lại vào nhà ứng cứu. Đức Anh cầm hung khí tấn công khiến chị M. gục tại chỗ, rồi tiếp tục quay sang truy sát anh Q. khiến nạn nhân chạy ra khỏi nhà khoảng 20m thì gục xuống.

Đức Anh cầm hung khí quay lại nhà anh Q. với mục đích tìm ai có mặt trong nhà thì ra tay để bịt đầu mối. Thấy hai con nhỏ 11 tuổi và 1 tuổi của anh Q. đang nằm ngủ, Đức Anh ra tay sát hại. 

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Nguyễn Đức Anh đã tước đoạt mạng sống vợ và hai con của anh N.V.Q. Ảnh: Hoàng Anh.

Đáng nói, sau khi gây án, Đức Anh lưu lại nhà các nạn nhân để rửa tay và khi quay ra trước nhà định tẩu thoát thì bị công an địa phương ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khai không quen biết hay mâu thuẫn gì với các nạn nhân mà hắn ra tay. Lời khai của Đức Anh phù hợp với tài liệu, chứng cứ điều tra…

Theo Đàm Đệ/Vietnamnet
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