Khai trừ Đảng 7 cán bộ phường ở Đà Nẵng bị công an khởi tố vì nhận hối lộ

Chiều 5/10, Đảng ủy phường Hòa Khánh, Đảng bộ TP Đà Nẵng thông báo việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của phường. Đây là 7 cán bộ, đảng viên bị công an khởi tố vì nhận hối lộ để bỏ qua các trường hợp xây dựng trái phép.

Theo thông cáo báo chí của Đảng ủy phường Hòa Khánh, ngày 30/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Tại cuộc họp, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan và Tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhận thấy các đảng viên Nguyễn Văn Dũng; Phạm Hữu Mẫn; Lê Quốc Trị; Trần Văn Vương; Phan Quang Duy Khoa; Đỗ Trọng Sơn và Lê Văn Minh là viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên này và ban hành các quyết định thi hành kỷ luật theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục có liên quan sau khi thi hành kỷ luật; đồng thời đề nghị UBND phường xem xét, xử lý về mặt hành chính đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền và tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, VOV thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố 8 cán bộ, viên chức thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép. 5 người bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là cán bộ lãnh đạo, nhân viên Điện lực và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.