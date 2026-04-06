Khẩn trương điều tra vụ một người bị đâm chết giữa đêm tối ở Đồng Tháp

Thứ Hai, 19:38, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 5/4, anh Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2004, ngụ Khu phố 7, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) bị một đối tượng dùng dao gây thương tích cho Vinh ở vùng đầu, cổ. Hiện anh Vinh đã tử vong.

Vào khoảng 23 giờ ngày 5/4, anh Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2004, ngụ Khu phố 7, phường Trung An), điều khiển xe mô tô chở một người bạn đến đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng, thuộc phường Trung An thì có một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát hỏi chuyện. Lúc này, anh Vinh xuống xe, đối tượng tiếp cận và dùng dao gây thương tích cho Vinh ở vùng đầu, cổ rồi bỏ đi.

khan truong dieu tra vu mot nguoi bi dam chet giua dem toi o Dong thap hinh anh 1
Nghi phạm giết người đã ra đầu thú tại cơ quan công an

Sau đó, anh Vinh tiếp tục điều khiển xe đến đoạn gần vòng xoay Nguyễn Công Bình thì té ngã, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Qua điều tra của cơ quan công an xác định, đối tượng Trần Phúc Hiền (sinh năm 1997, ngụ khu phố 9, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) là nghi phạm của vụ giết người nêu trên.

Đến chiều 6/4, Trần Phúc Hiền đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú về hành vi giết người. Vụ án mạng này đang được cơ quan công an khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật đối với 35 đối tượng có liên quan đến 1 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Long Hưng.

Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật đối với 35 đối tượng có liên quan đến 1 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Long Hưng.

Xảy ra va chạm giao thông ở Đồng Tháp khiến 1 người tử vong
Xảy ra va chạm giao thông ở Đồng Tháp khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Trưa 6/4, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ tai nạn giao thông  nghiêm trọng giữa xe mô tô hai bánh và xe tải, khiến một người phụ nữ cao tuổi đã tử vong tại chỗ.

Xảy ra va chạm giao thông ở Đồng Tháp khiến 1 người tử vong

Xảy ra va chạm giao thông ở Đồng Tháp khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Trưa 6/4, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ tai nạn giao thông  nghiêm trọng giữa xe mô tô hai bánh và xe tải, khiến một người phụ nữ cao tuổi đã tử vong tại chỗ.

Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng
Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng

VOV.VN - UBND xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H do có hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình trái quy định pháp luật.

Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng

Hạ thấp mặt đất trái phép, một cá nhân ở Đồng Nai bị phạt 30 triệu đồng

VOV.VN - UBND xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H do có hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình trái quy định pháp luật.

