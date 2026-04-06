Khẩn trương điều tra vụ một người bị đâm chết giữa đêm tối ở Đồng Tháp

Vào khoảng 23 giờ ngày 5/4, anh Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2004, ngụ Khu phố 7, phường Trung An), điều khiển xe mô tô chở một người bạn đến đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng, thuộc phường Trung An thì có một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát hỏi chuyện. Lúc này, anh Vinh xuống xe, đối tượng tiếp cận và dùng dao gây thương tích cho Vinh ở vùng đầu, cổ rồi bỏ đi.

Nghi phạm giết người đã ra đầu thú tại cơ quan công an

Sau đó, anh Vinh tiếp tục điều khiển xe đến đoạn gần vòng xoay Nguyễn Công Bình thì té ngã, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Qua điều tra của cơ quan công an xác định, đối tượng Trần Phúc Hiền (sinh năm 1997, ngụ khu phố 9, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) là nghi phạm của vụ giết người nêu trên.

Đến chiều 6/4, Trần Phúc Hiền đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú về hành vi giết người. Vụ án mạng này đang được cơ quan công an khẩn trương mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.