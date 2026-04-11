Mâu thuẫn sau ly hôn, phóng hỏa đốt nhà vợ cũ

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Văn Phú và người dân đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, bắt giữ đối tượng gây án.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 11/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, căn cứ vào các tài liệu điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Toàn Thắng về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, chiều 10/4, Công an tỉnh Lào Cai nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại chợ Km6, thuộc phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an phường Văn Phú huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức chữa cháy và đưa người bị thương là Vũ Văn Quang (SN 1981, trú tại tổ 1, phường Văn Phú) vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 18h15' cùng ngày, với sự phối hợp của các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ giết người, huỷ hoại tài sản.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Thắng, khi đối tượng đang ở trên một quả đồi gần hiện trường vụ án.

Ngay sau khi bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định. Một tổ công tác tiến hành ghi lời khai của đối tượng Thắng, chị Đỗ Thị Nguyệt Ánh (vợ anh Quang) SN 1988, trú tại tổ 4, phường Văn Phú và anh Quang; tổ còn lại tổ chức rà soát, ghi lời khai người làm chứng, người biết việc và thu thập dữ liệu camera để làm rõ vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ vật chứng là hai con dao đối tượng dùng để gây án. Đồng thời, tiến hành test nhanh ma túy đối với Bùi Toàn Thắng, kết quả âm tính.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Thắng khai nhận, năm 2021, Thắng và chị Ánh ly hôn. Sau khi bản án có hiệu lực, hai vợ chồng Thắng mỗi người nuôi một người con, Thắng nuôi con trai còn con gái ở với chị Ánh. Theo lời khai của Thắng thì thi thoảng anh ta lên Lào Cai thăm con nhưng thường xuyên bị vợ chồng chị Ánh ngăn cản… Cũng bởi thế, giữa hai bên đã phát sinh mâu thuẫn, đối tượng nảy ý định sát hại vợ chồng chị Ánh. Nghĩ là làm, sáng cùng ngày, Thắng xin nghỉ việc, sau đó lên Lào Cai nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Bùi Toàn Thắng tại cơ quan Công an.

Khoảng 17h ngày 10/4, đối tượng đến Lào Cai đã vào khu vực chợ Km6 thuộc phường Văn Phú mua 2 con dao làm công cụ gây án. Tiếp đó, đối tượng đi đến nhà hàng Lẩu Cua Sông, thuộc tổ dân phố Lương Thịnh, phường Văn Phú, là cửa hàng của vợ chồng chị Ánh. Khi Thắng đến nhà hàng thì thấy anh Quang đang trước cửa. Ngay lúc này, đối tượng đã dùng hung khí lao đến chém vào vùng cổ và vai của anh Quang. Theo phản xạ, anh Quang phản kháng, con dao trong tay Thắng rơi xuống đất. Khi Quang định nhặt được con dao để phản kháng thì Thắng tiếp tục lấy con dao bầu đuổi, chém. Lúc này, anh Quang vừa bỏ chạy, đồng thời hô hào để chị Ánh chạy trốn sang nhà hàng xóm.

Đối tượng Thắng quay lại nhà hàng tìm chị Ánh nhưng không thấy nên đi vào khu vực bếp, dùng dao bầu cắt dây 2 bình gas rồi châm lửa đốt làm cháy nhà hàng và cháy lan sang các nhà của chị Ngô Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thoa..

Vụ việc đã làm anh Quang bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; nhà hàng và 3 nhà dân liền kề bị cháy, thiệt hại đang thống kê. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác định thiệt hại tài sản làm căn cứ đánh giá hành vi phạm tội của Thắng.

Căn cứ tài liệu điều tra bước đầu, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Bùi Toàn Thắng về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”; đồng thời, tiếp tục xác minh điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.