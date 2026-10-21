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Khởi tố 11 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Thứ Tư, 10:14, 21/10/2026
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VOV.VN - Trong 5 ngày, từ 25 đến 30/9/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, khởi tố 11 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp 5,45-9,1 lần mức quy định, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

 

Trong khoảng 5 ngày từ 25/9 đến 30/09/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp đấu tranh, trấn áp nhiều đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, ước tính số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. 

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thanh Hóa như xã Lưu Vệ, xã Nông Cống, xã Thắng Lợi, xã Bá Thước, phường Nam Sầm Sơn, phường Đông Sơn, phường Hạc Thành…

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Tội phạm “tín dụng đen” và những hệ lụy với xã hội (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định những đối tượng này đã lợi dụng hoàn cảnh thiếu thốn về tài chính, cần tiền để làm ăn, chi tiêu cá nhân của các công dân tại địa phương và các khu vực lân cận, thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm, gấp 5,45 - 9,1 lần quy định của Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng gồm: Hoàng Anh Đức, sinh năm 1993, trú tại thôn Quảng Phong, xã Lưu Vệ; Nguyễn Bá Hòa, sinh năm 1995, trú tại đường Lý Nhân Tông, phường Hạc Thành; Nguyễn Quốc Sang, sinh năm 1991, trú tại xã Bá Thước; Nguyễn Công Văn, sinh năm 1988, trú tại phường Nam Sầm Sơn; Lê Tế Sơn, sinh năm 1999, trú tại khu phố Đông Xuân, phường Đông Sơn; Trần Văn Cường, sinh năm 1991, trú tại đường Lam Sơn, xã Nông Cống; Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Uyên, xã Lưu Vệ; Nguyễn Công Trường, sinh năm 1991, trú tại thôn Thống Nhất, xã Nông Cống; Đồng Văn Chiến, sinh năm 1988, trú tại thôn Hữu Cận, xã Thắng Lợi; Nguyễn Văn Bình, sinh năm 2001, trú tại thôn Thập Lý, xã Thăng Thọ và Cao Văn Thương, sinh năm 1999, trú tại thôn Thái Bình, xã Cẩm Tú về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự. Các vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Lê Hải/VOV.VN
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