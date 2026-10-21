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Bắt giữ nghi phạm dùng dao đâm tử vong tài xế ô tô ở phường Bồ Đề, Hà Nội

Thứ Tư, 08:21, 21/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ đập vỡ kính xe ô tô, dùng dao đâm tài xế khi nạn nhân đang ngồi trên ghế lái, xảy ra tại phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Công an phường Bồ Đề vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ hung thủ chặn đường, sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

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Hung thủ đập kính ghế lái rồi ra tay khiến nạn nhân tử vong.

Danh tính nghi phạm hiện chưa được công bố. Vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 20/10 tại khu vực gần ngõ 212 phố Bắc Cầu.

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Trước đó, lực lượng chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường
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Chiếc xe ô tôt được cho là của nạn nhân tại hiện trường vụ việc 

Theo clip được người dân ghi lại, hung thủ đã sử dụng xe máy chặn đầu ô tô của nạn nhân. Sau khi đập vỡ kính bên lái, hung thủ cầm một con dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng lập tức lên xe máy bỏ trốn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. 

Trọng Phú/VOV.VN
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