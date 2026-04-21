Nga triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhờ thiết bị bay không người lái

Thứ Ba, 17:53, 21/04/2026
VOV.VN - Với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, lực lượng chức năng Liên bang Nga vừa triệt phá một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Rostov-on-Don, thu giữ khoảng 75kg mephedrone - một loại ma túy tổng hợp.

Bộ Nội vụ Liên bang Nga ngày 21/4 cho biết, việc sử dụng thiết bị bay không người lái đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy tại tỉnh Rostov-on-Don. Theo bà Irina Volk, người phát ngôn chính thức của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, lực lượng chức năng đã sử dụng máy bay không người lái để ghi nhận và thu thập chứng cứ về hoạt động của một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trái phép.

nga triet pha duong day san xuat ma tuy lon nho thiet bi bay khong nguoi lai hinh anh 1
Nga triệt phát xưởng sản xuất ma túy ở Rostov-on-Don. Ảnh: Trang Telegram của bà Irina Volk

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng từng có tiền án, nghi ngờ liên quan đến hành vi sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Phòng thí nghiệm này được xác định hoạt động tại huyện Azov từ tháng 5/2025, mỗi tháng sản xuất hơn 100kg ma túy để tiêu thụ thông qua các cửa hàng trực tuyến trên không gian mạng ngầm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị, hóa chất chuyên dụng cùng khoảng 75kg mephedrone. Vụ án đã được khởi tố theo quy định của pháp luật Nga, với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân (do Nga đã bỏ hình phạt tử hình); các đối tượng hiện đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Thu Hà/VOV-Moscow
Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?
Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?

VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea
Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga, bao gồm cả tại Crimea

VOV.VN - Chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tiếp tục khai thác hệ thống phòng không bị quá tải của Nga để gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ và tài sản quân sự của Nga, bao gồm cả trên bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014.

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga
Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

VOV.VN - Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng  Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

