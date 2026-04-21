Nga triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhờ thiết bị bay không người lái

Bộ Nội vụ Liên bang Nga ngày 21/4 cho biết, việc sử dụng thiết bị bay không người lái đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy tại tỉnh Rostov-on-Don. Theo bà Irina Volk, người phát ngôn chính thức của Bộ Nội vụ Liên bang Nga, lực lượng chức năng đã sử dụng máy bay không người lái để ghi nhận và thu thập chứng cứ về hoạt động của một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trái phép.

Nga triệt phát xưởng sản xuất ma túy ở Rostov-on-Don. Ảnh: Trang Telegram của bà Irina Volk

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng từng có tiền án, nghi ngờ liên quan đến hành vi sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn. Phòng thí nghiệm này được xác định hoạt động tại huyện Azov từ tháng 5/2025, mỗi tháng sản xuất hơn 100kg ma túy để tiêu thụ thông qua các cửa hàng trực tuyến trên không gian mạng ngầm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị, hóa chất chuyên dụng cùng khoảng 75kg mephedrone. Vụ án đã được khởi tố theo quy định của pháp luật Nga, với mức hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân (do Nga đã bỏ hình phạt tử hình); các đối tượng hiện đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.