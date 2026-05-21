Cải chính

Bữa ăn sinh viên Đại học Huế canh rau có sâu, đơn vị nấu ăn xin lỗi

Thứ Năm, 22:01, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu, nghi có dòi và gián xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý vi phạm đối với đơn vị phụ trách bếp ăn. Đơn vị nấu ăn cũng xin lỗi.

Ngày 21/5, Sở Y tế thành phố Huế đã có báo cáo gửi UBND thành phố Huế liên quan vụ việc sinh viên nội trú tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế phản ánh thức ăn mất vệ sinh. Trước đó, nhiều hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thức ăn tại bếp ăn tập thể của trung tâm này có dấu hiệu bất thường như “canh rau có sâu”, “chả cá có dòi”, “nước mắm có gián”, khiến nhiều sinh viên lo ngại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế thành phố Huế đã thành lập đoàn kiểm tra tại trung tâm đóng ở phường Phú Bài, thành phố Huế. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, bếp ăn tập thể do Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư xây dựng Lộc Gia tại Hà Nội phụ trách. Đơn vị có đầy đủ giấy phép liên quan đến an toàn thực phẩm, nhân viên chế biến được tập huấn theo quy định. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở thực hiện chưa đúng quy định về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

bua an sinh vien Dai hoc hue canh rau co sau, don vi nau an xin loi hinh anh 1
Hình ảnh canh rau có sâu được đăng tải trên mạng xã hội

 Liên quan các nội dung phản ánh, đại diện Công ty Lộc Gia cho biết chưa nhận được phản ánh trực tiếp từ sinh viên về việc “nước mắm có gián” hay “chả cá có dòi”, mà chỉ nắm thông tin qua mạng xã hội và báo chí.

 Riêng phản ánh “canh rau có sâu”, phía công ty thừa nhận sự việc là có thật. Đại diện đơn vị đã xin lỗi sinh viên trong buổi đối thoại ngày 15/5, đồng thời cam kết rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình chế biến thực phẩm. Đối với phản ánh “chả cá có dòi”, đoàn kiểm tra cho biết bếp ăn có lưu mẫu món chả cá của bữa trưa ngày 14/5. Qua kiểm tra mẫu lưu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Riêng phản ánh “nước mắm có gián” hiện chưa đủ cơ sở để kết luận.  Ông Lê Đình Nhân, Trưởng phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế thành phố Huế cho biết:

“Qua phản ánh hành của sinh viên Đại học Huế qua mạng xã hội thì chúng tôi đã kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan. Nhất là về canh rau có sâu thì cơ sở đã thừa nhận là đúng sự thật và cơ sở cũng đã xin lỗi và cam kết khắc phục các tồn tại, không để tình trạng tương tự xảy ra. Về chả cá có dòi thì chúng tôi đã kiểm tra qua mẫu lưu của cơ sở thì cũng không phát hiện bất thường… Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống cũng như các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp và các bếp ăn bán trú trong trường học”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Huế khai mạc triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”

Vũ điệu đa sắc màu trên sông Hương trong Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026

Rào đóng lối đi tự mở nguy hiểm băng qua đường sắt ở Huế

