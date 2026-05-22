中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Thứ Sáu, 20:44, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng và Lã Văn Ước để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Hộ kinh doanh Trần Công Tùng, địa chỉ số 59 Hàng Cấp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình phát hiện trong kho chứa trên 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại với tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng; kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước tại số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình phát hiện trong kho chứa trên 2.600 đôi giày các loại với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.  Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số giày, dép trên đều giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

khoi to 2 doi tuong ve hanh vi xam pham quyen so huu cong nghiep hinh anh 1
Tang vật vụ án

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các bị can khai nhận: Mặc dù không được chủ sở hữu các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam ủy quyền, đồng ý, cho phép sử dụng các nhãn hiệu để sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên thị trường. Tuy nhiên các bị can vẫn thực hiện việc mua giày, dép giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng để kinh doanh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và để bán kiếm lời.

khoi to 2 doi tuong ve hanh vi xam pham quyen so huu cong nghiep hinh anh 2
Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng và Lã Văn Ước về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

 

khoi to 2 doi tuong ve hanh vi xam pham quyen so huu cong nghiep hinh anh 3
Cơ quan Cảnh sát điều tra ghi lời khai Trần Công Tùng

 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc về xâm phạm quyền sở hữu thể hiện sự quyết liệt của Công an tỉnh Ninh Bình trong thực hiện Công điện số 38, ngày 05/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, nghiên cứu và đổi mới công nghệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp người dân sử dụng sản phẩm an toàn, đúng chất lượng và nguồn gốc, đồng thời góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Việt Cường/VOV1
Tag: ninh bình khởi tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khởi tố bị can
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp
Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

VOV.VN - Hôm nay 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Cần Thơ: Khởi tố, tạm giam cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp

VOV.VN - Hôm nay 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ
Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ nữ sinh bị hành hung tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ

Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng tại trường nghề ở Phú Thọ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ nữ sinh bị hành hung tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Khởi tố đường dây buôn bán ngà voi, thuốc lá lậu quy mô lớn tại Hà Nội
Khởi tố đường dây buôn bán ngà voi, thuốc lá lậu quy mô lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ngà voi và thuốc lá nhập lậu, thu giữ hàng trăm kg ngà voi cùng gần 70.000 bao thuốc lá lậu.

Khởi tố đường dây buôn bán ngà voi, thuốc lá lậu quy mô lớn tại Hà Nội

Khởi tố đường dây buôn bán ngà voi, thuốc lá lậu quy mô lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ngà voi và thuốc lá nhập lậu, thu giữ hàng trăm kg ngà voi cùng gần 70.000 bao thuốc lá lậu.

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền
Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng có hành vi sử dụng Công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền

Khởi tố 23 đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền

VOV.VN - Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng có hành vi sử dụng Công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Cục Hải quan cho biết, các đơn vị Hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa chuyển thông tin liên quan 4 vụ vận chuyển các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà sang Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.

Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Cục Hải quan cho biết, các đơn vị Hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa chuyển thông tin liên quan 4 vụ vận chuyển các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà sang Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật