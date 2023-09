Khởi tố 2 đối tượng về tội Mua bán trái phép hoá đơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ xảy ra tại Trung tâm thiết bị văn phòng An Phú, tổ 2, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phùng Quang Sở (SN 1985, trú quán Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội); Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Thị Hiền, (SN 1996, trú tại Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) cùng về tội Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối tượng Phùng Quang Sở.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, trong quá trình hành nghề mua bán thiết bị văn phòng tại Trung tâm An Phú, hai bị can Phùng Quang Sở và Phùng Thị Hiền đã có hành vi bán hoá đơn khống cho một số cá nhân, cơ quan, tổ chức với số tiền trên 600 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.