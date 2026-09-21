Khởi tố 2 giám đốc lừa đảo bằng chiêu “xin chủ trương đầu tư”

Đối tượng Thái Huy Phong đang bị Công an TP Cần Thơ tạm giam vì liên quan một vụ án khác.

Trường là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang (địa chỉ tại P36- 60 Trần Bạch Đằng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), còn Phong là Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát (địa chỉ tại số 60, đường số 72, phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh).

Phong và Trường đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Hai đối tượng Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất (tỉnh An Giang).

Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, Phong và Trường đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.