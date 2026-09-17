Công an Cần Thơ bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn tại nước ngoài

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024, Trung quen biết, liên lạc với T (SN 2009) qua mạng xã hội và nhiều lần đưa T đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Cần Thơ để quan hệ. Sau khi gia đình T phát hiện, trình báo Công an, Trung liên lạc, dụ dỗ T bỏ đi khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Cơ quan công an đưa bị hại Đặng Xuân T trở về an toàn.

Ngày 25/2/2025, cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 4/2/2026, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Trung về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Ngày 26/2/2026, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Trung.

Quá trình truy bắt, Cơ quan CSĐT công an TP Cần Thơ xác định Trung dụ dỗ T rời khỏi nơi cư trú, đưa sang Lào bằng đường tiểu ngạch, lẩn trốn tại thủ đô Viêng Chăn. Trước tình hình đó, Tổ truy bắt khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm, đồng thời xác định nơi ở, tình hình của T. để có phương án bảo đảm an toàn cho bị hại.

Kiên quyết không để đối tượng lợi dụng địa bàn ngoài lãnh thổ Việt Nam để trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Văn phòng Cơ quan tích cực xác minh dấu vết, làm rõ hoạt động, truy xét nơi lẫn trốn của đối tượng. Trên cơ sở đó, cơ quan công an từng bước xác định địa điểm, thông tin liên quan đến Trung tại Lào; phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Công an Lào xây dựng phương án bắt giữ.

Tổ công tác Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Trung tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Sáng 15/9, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào bàn giao Trung và bị hại T. cho Tổ công tác Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại nước ngoài, đồng thời đưa bị hại trở về Việt Nam an toàn thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, nhạy bén và trách nhiệm của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ. Kết quả này cũng cho thấy hiệu quả của việc kết hợp các biện pháp công tác Công an phục vụ truy tìm đối tượng và bảo vệ người bị hại; đồng thời khẳng định vai trò của công tác phối hợp giữa Công an với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào trong quan hệ hợp tác quốc tế truy bắt đối tượng truy nã ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.