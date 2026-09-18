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Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến

Thứ Sáu, 15:21, 18/09/2026
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VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng internet nhằm chiếm đoạt tài sản cá nhân.

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an phát hiện bà D. (trú tại phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý. Đối tượng yêu cầu bà D. chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để tham gia gói đầu tư trực tuyến với cam kết trả thưởng theo tuần.

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Cơ quan Công an kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến

Làm việc với cơ quan công an, bà D. cho biết do muốn có thêm thu nhập nên đã tìm kiếm thông tin đầu tư trên mạng xã hội. Các đối tượng liên tục gọi điện thúc giục bà chuyển 50 triệu đồng để đăng ký gói đầu tư VIP, đồng thời tạo ứng dụng ví điện tử giả hiển thị con số lợi nhuận để tạo niềm tin. 

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, phân tích rõ phương thức và thủ đoạn của tội phạm mạng, bà D. đã nhận ra bản chất sự việc và dừng giao dịch chuyển tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư sinh lời trên mạng; tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

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Siết quản lý tài khoản "rác", ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới, trong bối cảnh loại tội phạm này tiếp tục diễn biến phức tạp, có tính chất xuyên quốc gia và ngày càng tinh vi.

CTV Hoàng Tiến/VOV-Đông Bắc
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