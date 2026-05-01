Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Thứ Sáu, 18:22, 01/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Dù biết rõ vật nuôi mắc bệnh nguy hiểm, các đối tượng vẫn cố tình đưa ra thị trường, gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Lộc kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại thôn 3, xã Hoằng Lộc do Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1984), trú tại thôn 5, xã Hoằng Lộc làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 con lợn đã được giết mổ với tổng trọng lượng 384,5kg và 8 con lợn sống đang nuôi nhốt trong chuồng có dấu hiệu mắc bệnh.

Các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên tại cơ quan Công an

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chiến khai nhận, mặc dù phát hiện lợn có biểu hiện bệnh (bỏ ăn, di chuyển chậm chạp) nhưng vẫn chỉ đạo giết mổ toàn bộ để bán ra thị trường tiêu thụ. Không dừng lại ở đó, Chiến còn tiếp tục mua thêm 8 con lợn bệnh với giá rẻ nhằm mục đích giết mổ, cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định, số lợn bệnh trên được Chiến mua từ Lê Văn Trung (sinh năm 1982), trú thôn Đông Anh Vinh, xã Hoằng Lộc. Dù biết rõ lợn bị bệnh, Trung vẫn thu mua với giá thấp rồi bán lại để hưởng chênh lệch. Nguồn gốc số lợn này được xác định từ Nguyễn Khắc Nguyên (sinh năm 1966), trú thôn Hiền Thôn, xã Hoằng Hóa, là người chăn nuôi nhưng khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh đã không khai báo với chính quyền địa phương mà tìm cách bán tháo nhằm tránh thiệt hại.

Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định các mẫu thịt và mẫu máu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi và tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn thực phẩm. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ 384,5kg thịt lợn và tiêu hủy toàn bộ 8 con lợn nhiễm bệnh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Trung và Nguyễn Khắc Nguyên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Thanh Hóa thu hồi hàng nghìn vũ khí sau 1 năm thực thi luật mới

VOV.VN - Sau hơn một năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Số vụ vi phạm liên quan vũ khí giảm rõ rệt, trong khi lực lượng chức năng thu hồi hàng nghìn khẩu súng và vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: dịch tả lợn châu Phi thịt bẩn ra thị trường vi phạm an toàn thực phẩm khởi tố vụ án Thanh Hóa thực phẩm bẩn nguy hiểm giết mổ lợn bệnh cảnh báo người tiêu dùng
Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng trộm cắp 4 xe máy ở Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Sơn (sinh năm 1999, trú tại Bản Cải, xã Châu Hồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng giết người do mâu thuẫn ghen tuông

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (SN 1984) về hành vi Giết người do mâu thuẫn ghen tuông.

