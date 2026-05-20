Phú Thọ xác minh vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường

Chiều 20/5, lãnh đạo nhà trường xác nhận vụ việc xảy ra tại trường vào ngày 19/5. Những học sinh xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đều là học sinh lớp 10. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh.

Hình ảnh vụ một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung trong khu vực nhà vệ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh đập trong khu vực giống nhà vệ sinh trường học. Nạn nhân liên tục bị túm tóc, tát vào mặt, đẩy ngã xuống nền nhà. Dù gần như không phản kháng, nữ sinh vẫn tiếp tục bị hành hung trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Đáng chú ý, một số người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay lại vụ việc nhưng không can ngăn, khiến dư luận bức xúc.

Theo lãnh đạo nhà trường, ngay sau khi nắm được thông tin, phía nhà trường đã phối hợp xác minh vụ việc, đồng thời cử đại diện tới thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh trong sáng 20/5.

Trao đổi với phóng viên chiều 20/5, ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Việt Xô khẩn trương báo cáo sự việc xô xát giữa các nữ sinh trường này.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, địa phương đã cử cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp xuống làm việc với nhà trường để xác minh, nắm bắt tình hình.

Hiện 4 nữ sinh liên quan vụ việc đã được Công an phường triệu tập cùng gia đình và Ban Giám hiệu nhà trường để làm việc. Đối với nữ sinh bị hành hung, hiện em đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của nữ sinh này tạm thời ổn định, vẫn ăn uống bình thường. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình trạng cụ thể.

Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều nay, Công an phường Xuân Hòa đã mời các nữ sinh liên quan cùng người nhà đến làm việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.