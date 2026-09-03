Khởi tố 3 đối tượng trộm dê rồi thuê ô tô chở đi tiêu thụ

Trước đó, ngày 19/8/2026, Công an xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo của bà V.T.H., trú tại bản Tam Hương, về việc gia đình bị kẻ gian trộm 17 con dê tại khu vực lán chăn nuôi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Quang khẩn trương triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, rà soát địa bàn, phương tiện, tuyến giao thông và các đối tượng nghi vấn.

3 đối tượng trộm dê bị khởi tố. (Ảnh:Công an Nghệ An).

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, khu vực chăn nuôi xa khu dân cư. Các đối tượng sử dụng xe ô tô thuê tự lái, di chuyển qua nhiều địa bàn và nhanh chóng tiêu thụ tài sản, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Công an xã Tam Quang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an xã Quỳ Hợp, từng bước xác định 3 đối tượng liên quan gồm Đinh Văn Tú (SN 1963), Đinh Văn Sơn (SN 1998), cùng trú tại xã Quỳ Hợp và Tr.V.T. (SN 2009), trú tại xã Minh Hợp.

Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng đã bàn bạc, thuê xe ô tô, chuẩn bị công cụ và thực hiện hành vi trộm cắp 17 con dê của gia đình bà H. vào đêm 15/8/2026. Sau đó, số dê được vận chuyển về địa bàn xã Quỳ Hợp bán với giá 32 triệu đồng.

Ngày 21/8/2026, Công an xã Tam Quang thi hành các biện pháp khẩn cấp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với các đối tượng.

Riêng Đinh Văn Tú, đối tượng chủ mưu, từng có tiền án, tiền sự, không có mặt tại địa phương khi lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét. Công an xã Tam Quang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục. Đến ngày 25/8/2026, Đinh Văn Tú đến Công an xã Quỳ Hợp đầu thú, khai nhận hành vi.

Công an xã Tam Quang thu hồi được 5 con dê. Theo kết luận định giá, 17 con dê có tổng giá trị hơn 35 triệu đồng. Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tú, Đinh Văn Sơn và Tr.V.T. về hành vi “Trộm cắp tài sản”.