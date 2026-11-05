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Khởi tố 4 bị can buôn lậu gần 4,5 tấn hải sâm qua biên giới

Thứ Năm, 18:12, 05/11/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 4 bị can liên quan vụ buôn lậu sản phẩm động vật hải sâm từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh (SN 1961), trú phường Hiệp Bình và Nguyễn Văn Hùng (SN 1969), trú xã Bình Mỹ, TP. Hồ Chí Minh về hành vi “Buôn lậu”; khởi tố Trương Thị Huế (SN 1998), trú xã Nam Cửa Việt và Nguyễn Thị Hà (SN 1998), trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 8/7, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra 2 ô tô mang biển kiểm soát 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (SN 1991), trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị điều khiển và xe mang biển số 74A-353.30 do Phan Thành Trung (SN 2002), trú tổ dân phố Thống Nhất, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. 

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Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh Công an Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe 29H-112.17 có 89 thùng xốp chứa sản phẩm hải sâm đã sơ chế, ướp muối thô với tổng trọng lượng 4.450 kg.

Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa này được Trương Thị Huế và Nguyễn Thị Hà thuê 2 tài xế Hồ Văn Tài và Phan Thành Trung vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

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Gần 4,5 tấn hải sâm thuộc loài hải sâm Cladolabes sp. Ảnh Công an Quảng Trị

Quá trình điều tra xác định, Lê Minh Khánh và Nguyễn Văn Hùng đã thỏa thuận tổ chức đưa hải sâm thuộc loài Cladolabes sp từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, không khai báo và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hùng sang Thái Lan kiểm tra hàng, thỏa thuận giá cả, thuê người vận chuyển hàng qua Lào về Việt Nam và thông báo cho Khánh thanh toán.

Khi hàng về Việt Nam, Khánh tiếp nhận để chế biến, bán kiếm lời. Hùng thuê Trương Thị Huế và Nguyễn Thị Hà vận chuyển hàng từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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