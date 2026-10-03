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Quảng Trị: Khởi tố 2 bị can vận chuyển hàng lậu từ Lào về Việt Nam

Thứ Bảy, 13:18, 03/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ vận chuyển lậu 10 tấn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất từ Lào về Việt Nam.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn, sinh năm 1993, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun, sinh năm 1997, trú tại xã Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

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Các đối tượng cùng tang vật lúc bị bắt.

Phát hiện vận chuyển lậu 10 tấn đường kính trắng

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 20/9, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Khi đến khu vực bờ sông Sê Pôn, thuộc thôn Tân Thành, xã Lao Bảo, lực lượng chức năng bắt giữ một thuyền máy đang neo đậu sát bờ phía Việt Nam do Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun điều khiển. Trên thuyền có 3.200kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện Lê Thuận Tuấn cùng một số người đang bốc các bao tải đường kính trắng từ thuyền lên bờ, rồi chuyển đến 2 ô tô tải biển kiểm soát 74C-013.48 và 74C-139.47 đang đậu tại một bãi đất trống gần đó.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng điều khiển 2 ô tô tải bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và dừng được cả 2 phương tiện, kiểm tra phát hiện trên 2 xe tải này có 6.800kg đường kính trắng. 

Toàn bộ 10.000kg đường kính trắng được phát hiện không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Lê Thuận Tuấn đã móc nối với một đối tượng người Lào để mua số đường kính trắng trên, sau đó vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan để xử lý.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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