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Khởi tố 6 bị can trong đường dây số đề 200 triệu đồng/ngày ở Đắk Lắk

Thứ Hai, 20:01, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc.

6 đối tượng trong đường dây ghi số đề liên tỉnh bị khởi tố gồm: Võ Thị Huệ (47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, Thành phố Đồng Nai); Nguyễn Quốc Thuật (57 tuổi), Đào Thị Kim Loan (50 tuổi), Hoàng Xuân Cường (39 tuổi), Lê Thị Lan (50 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Uyên (48 tuổi) cùng trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Theo cơ quan điều tra, Võ Thị Huệ được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

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6 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng tại xã Krông Pắk cấu kết với Võ Thị Huệ ở tỉnh Đồng Nai tổ chức ghi số đề với phương thức, thủ đoạn tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét, bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Krông Pắk; đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này hoạt động khoảng hai tháng. Hằng ngày, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để nhận phơi đề của người chơi, sau đó căn cứ kết quả xổ số các đài miền Bắc và miền Trung để tính thắng, thua.

Để che giấu hoạt động phạm tội, Võ Thị Huệ thuê nhà tại khu vực chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai làm nơi điều hành. Các đối tượng còn sử dụng sim điện thoại không đăng ký chính chủ, tài khoản mạng xã hội có tính năng bảo mật cao và tự động xóa tin nhắn, hạn chế gặp mặt trực tiếp, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận, chuyển tiền đánh bạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này khoảng 200 triệu đồng mỗi ngày.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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