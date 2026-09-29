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Bắt nhóm dùng đá cuội giả "đá thiên thạch" lừa hàng triệu USD

Thứ Ba, 19:05, 29/09/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng do Lê Hoàng Giang cầm đầu vì hành vi lừa đảo. Nhóm này phân vai nhà đầu tư, doanh nhân để bán đá cuội dưới mác "đá thiên thạch" với giá hàng triệu USD, nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng giả làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân để bán đá cuội với giá hàng triệu USD nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm “đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Một số tang vật thu được (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978, hiện ngụ tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, hiện ngụ tại thành phố Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, hiện ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, hiện ngụ tại tỉnh An Giang) phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân.

Nhóm này giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

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Các đối tượng lừa đảo bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố khuyến cáo người dân thận trọng trước lời mời mua bán, đầu tư vào những vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng. Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

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Khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc Hà Đông"

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook. 

Hoàng Minh/VOV-TPHCM
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