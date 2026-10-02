Khởi tố bắt tạm giam đối tượng dùng dao đâm người tại dãy nhà trọ

Khoảng 19h45' ngày 31/5, tại một dãy nhà trọ thuộc tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch thành phố Đà Nẵng, N.V.T, sinh năm 1995, trú thôn Châu Khê, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng và L.T.C, sinh năm 2005, trú thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang ngồi nói chuyện trước phòng trọ thì Hồ Nhật Thống, sinh năm 2002, trú thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, ở phòng bên cạnh đi ra nhắc nhở vì cho rằng hai người nói chuyện ồn ào.

Sau đó, giữa Thống và T. xảy ra lời qua tiếng lại. Khi T. đi lấy mũ bảo hiểm rồi trở vào, Thống bất ngờ cầm dao chạy ra, dùng chân đạp mạnh khiến T. ngã vào tường. T. dùng mũ bảo hiểm đánh lại thì Thống tiếp tục cầm dao đuổi theo. T. bỏ chạy về phía sau dãy trọ nhưng bị vấp ngã. Thống đuổi kịp và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Nhật Thống.

Khi được mọi người can ngăn, Thống vẫn tiếp tục lao đến dùng dao đâm một nhát trúng vùng trán của T. rồi bỏ chạy. T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng, T. được xác định có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể qua hai lần giám định là 10%.

Ngày 20/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu của các tội danh trên do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ án.