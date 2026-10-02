English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng dùng dao đâm người tại dãy nhà trọ

Thứ Sáu, 21:42, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng dùng dao đâm người tại dãy nhà trọ.

Khoảng 19h45' ngày 31/5, tại một dãy nhà trọ thuộc tổ dân phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch thành phố Đà Nẵng, N.V.T, sinh năm 1995, trú thôn Châu Khê, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng và L.T.C, sinh năm 2005, trú thôn Xuân Yên, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đang ngồi nói chuyện trước phòng trọ thì Hồ Nhật Thống, sinh năm 2002, trú thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, ở phòng bên cạnh đi ra nhắc nhở vì cho rằng hai người nói chuyện ồn ào.

Sau đó, giữa Thống và T. xảy ra lời qua tiếng lại. Khi T. đi lấy mũ bảo hiểm rồi trở vào, Thống bất ngờ cầm dao chạy ra, dùng chân đạp mạnh khiến T. ngã vào tường. T. dùng mũ bảo hiểm đánh lại thì Thống tiếp tục cầm dao đuổi theo. T. bỏ chạy về phía sau dãy trọ nhưng bị vấp ngã. Thống đuổi kịp và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người T.

khoi to bat tam giam doi tuong dung dao dam nguoi tai day nha tro hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Nhật Thống.

Khi được mọi người can ngăn, Thống vẫn tiếp tục lao đến dùng dao đâm một nhát trúng vùng trán của T. rồi bỏ chạy. T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng, T. được xác định có tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể qua hai lần giám định là 10%.

Ngày 20/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu của các tội danh trên do Công an phường Bàn Thạch chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ án.

CTV Đức Lâm/VOV-miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố giám đốc một công ty khai thác đá tại Ninh Bình
Khởi tố giám đốc một công ty khai thác đá tại Ninh Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Bùi Văn Dân, Giám đốc và Chu Văn Tuyến, nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố giám đốc một công ty khai thác đá tại Ninh Bình

Khởi tố giám đốc một công ty khai thác đá tại Ninh Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Bùi Văn Dân, Giám đốc và Chu Văn Tuyến, nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố 4 kẻ bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng
Khởi tố 4 kẻ bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng

VOV.VN - Dụ nạn nhân vào bãi than, nhóm đối tượng trùm đầu, trói tay chân, ép chuyển hơn 1,8 tỷ đồng rồi vứt lại ven đường trước khi bỏ trốn qua nhiều tỉnh.

Khởi tố 4 kẻ bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng

Khởi tố 4 kẻ bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng

VOV.VN - Dụ nạn nhân vào bãi than, nhóm đối tượng trùm đầu, trói tay chân, ép chuyển hơn 1,8 tỷ đồng rồi vứt lại ven đường trước khi bỏ trốn qua nhiều tỉnh.

Nóng 24h ngày 2/10: Khởi tố 3 bị can là nguồn cung hàng giả cho Ngân 98
Nóng 24h ngày 2/10: Khởi tố 3 bị can là nguồn cung hàng giả cho Ngân 98

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã truy xét nguồn cung cấp các sản phẩm giảm cân cho Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98.

Nóng 24h ngày 2/10: Khởi tố 3 bị can là nguồn cung hàng giả cho Ngân 98

Nóng 24h ngày 2/10: Khởi tố 3 bị can là nguồn cung hàng giả cho Ngân 98

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã truy xét nguồn cung cấp các sản phẩm giảm cân cho Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật