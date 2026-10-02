Khởi tố giám đốc một công ty khai thác đá tại Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, có địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công ty này do Bùi Văn Dân, sinh năm 1979, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng, làm Giám đốc, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng, núi Võng Quốc thuộc xã Gia Phong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Tuyến (trái) và Bùi Văn Dân (phải)

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến, sinh năm 1990, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, là nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, để điều tra về cùng hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.