Khởi tố cặp đôi làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Thứ Tư, 14:32, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn, Ninh Bình cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tư Duy, SN 1987, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An và Lê Thị Lan Anh, SN 1988, trú tại tổ 7, phường Phù Vân tỉnh Ninh Bình về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị can Nguyễn Tư Duy, Lê Thị Lan Anh (X) và tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp trao đổi thông tin với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị liên quan, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên” (nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình). 

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Năm 2025, Nguyễn Tư Duy, là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh, kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ (Gồm các giấy tờ như: Giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp) nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, qua đó thu lợi bất chính số tiền 120 triệu đồng.

Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo Trung Dũng/CAND
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

