中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xét xử nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương để đòi nợ 260 tỷ đồng

Thứ Tư, 14:27, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

Nhóm người Trung Quốc lên kế hoạch bắt cóc đồng hương với mục đích đòi nợ, đánh đập và ép nạn nhân phải chuyển 10 triệu USDT, tương đương 260 tỷ VND.

Sáng 13/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử  đối với Ma Cai (SN 1976), Li Chuang (SN 1978) cùng quốc tịch Trung Quốc và 6 đồng phạm về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài, Ma Cai đã nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang cùng sang Việt Nam.

Nhằm thuận tiện cho việc hoạt động và giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990) làm thông dịch viên với lời hứa trả công 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) nếu xong việc. 

Thông qua các mối quan hệ, Xuyên tiếp tục móc nối với một nhóm người Việt Nam gồm: Trần Sinh Phi (SN 1989), Huỳnh Văn Toàn (SN 1995), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) cùng quê Bình Định để hỗ trợ theo dõi và bắt giữ nạn nhân.

xet xu nhom nguoi trung quoc bat coc dong huong de doi no 260 ty dong hinh anh 1
Các bị cáo tại tòa sáng 13/5.

Chiều tối 27/2/2025, nhóm đối tượng phát hiện anh Ye Sun J. đang đi cùng vợ và bạn tại khu vực quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 0h5 ngày 28/2/2025, khi xe của nạn nhân di chuyển đến đường số 9, phường Tân Phú, quận 7 (cũ) nhóm của Vũ đã điều khiển xe ôtô chặn đầu.

Tại đây, các đối tượng Fan Guohui (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Toàn và Lợi đã xuống xe, xông tới kéo anh J. ra khỏi xe. 

Do nạn nhân chống cự và la hét, Fan Guohui đã dí dao vào người đe dọa. Cả nhóm ép nạn nhân lên xe ôtô di chuyển về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh).

Sau khi bắt giữ anh J, nhóm của Ma Cai đã đưa nạn nhân đến những bãi đất trống vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn (cũ), TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các đối tượng đã dùng dao, búa đe dọa và đánh đập, buộc anh J. phải chuyển 10 triệu USDT (USDT - tiền điện tử ổn định - được neo giá theo USD tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 USDT sẽ luôn có giá trị tương đương với 1 USD).

Sau khi thương lượng, các đối tượng đồng ý giảm mức tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng yêu cầu phải chuyển trước một phần. Do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh J. đã liên lạc với người thân và bạn bè, chuyển cho nhóm của Ma Cai hơn 600 ngàn USDT (hơn 15 tỷ VND). Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Tuy nhiên chỉ 12 giờ sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị CQĐT bắt giữ.

Bùi Thanh/CAND
Tag: Trung Quốc tiền ảo đồng hương cưỡng đoạt tài sản USDT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành
Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 7 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh
Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật