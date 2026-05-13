Xét xử nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương để đòi nợ 260 tỷ đồng

Sáng 13/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Ma Cai (SN 1976), Li Chuang (SN 1978) cùng quốc tịch Trung Quốc và 6 đồng phạm về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài, Ma Cai đã nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang cùng sang Việt Nam.

Nhằm thuận tiện cho việc hoạt động và giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990) làm thông dịch viên với lời hứa trả công 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) nếu xong việc.

Thông qua các mối quan hệ, Xuyên tiếp tục móc nối với một nhóm người Việt Nam gồm: Trần Sinh Phi (SN 1989), Huỳnh Văn Toàn (SN 1995), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) cùng quê Bình Định để hỗ trợ theo dõi và bắt giữ nạn nhân.

Các bị cáo tại tòa sáng 13/5.

Chiều tối 27/2/2025, nhóm đối tượng phát hiện anh Ye Sun J. đang đi cùng vợ và bạn tại khu vực quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng 0h5 ngày 28/2/2025, khi xe của nạn nhân di chuyển đến đường số 9, phường Tân Phú, quận 7 (cũ) nhóm của Vũ đã điều khiển xe ôtô chặn đầu.

Tại đây, các đối tượng Fan Guohui (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Toàn và Lợi đã xuống xe, xông tới kéo anh J. ra khỏi xe.

Do nạn nhân chống cự và la hét, Fan Guohui đã dí dao vào người đe dọa. Cả nhóm ép nạn nhân lên xe ôtô di chuyển về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh).

Sau khi bắt giữ anh J, nhóm của Ma Cai đã đưa nạn nhân đến những bãi đất trống vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn (cũ), TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các đối tượng đã dùng dao, búa đe dọa và đánh đập, buộc anh J. phải chuyển 10 triệu USDT (USDT - tiền điện tử ổn định - được neo giá theo USD tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 USDT sẽ luôn có giá trị tương đương với 1 USD).

Sau khi thương lượng, các đối tượng đồng ý giảm mức tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng yêu cầu phải chuyển trước một phần. Do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh J. đã liên lạc với người thân và bạn bè, chuyển cho nhóm của Ma Cai hơn 600 ngàn USDT (hơn 15 tỷ VND). Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Tuy nhiên chỉ 12 giờ sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị CQĐT bắt giữ.