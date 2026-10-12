Khởi tố chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” liên quan sâm Ngọc Linh

Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán team, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số: 3235/QĐ-SHTT ngày 16/08/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL số: 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng) là tổ chức quản lý.

Đỗ Thành Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Sự.

Sâm Ngọc Linh là sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và tỉnh Quảng Nam (nay là Thành phố Đà Nẵng), được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm đều không có team xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, team chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm được dán team chỉ dẫn địa lý được trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Ngoài ra, lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Yotube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín (Chủ kênh Già làng Tây Nguyên) và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan. Bà Dương Thị Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.