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Khởi tố nhóm đối tượng phát trực tiếp hành vi xâm phạm mồ mả trên TikTok

Thứ Bảy, 20:18, 26/09/2026
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VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Trường Tân phát hiện tài khoản TikTok tên T.V đăng tải các video có nội dung xấu, độc, thực hiện những thử thách nguy hiểm, phản cảm để thu hút lượt xem, lượt thích và quà tặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố nhóm đối tượng về hành vi xâm phạm mồ mả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Trường Tân đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, chiều 12/9/2026, M.X.Đ (SN 2009, trú tại xã Gia Phúc) và P.T.V (SN 2009, trú tại xã Trường Tân) thống nhất tổ chức một phiên Live PK trên TikTok. Theo thỏa thuận, người thua sẽ phải thực hiện thử thách do người thắng đưa ra. Hai bên thống nhất thử thách là người thua phải đến nghĩa địa thực hiện hành vi xâm phạm mồ mả.

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Sau khi kết thúc phiên PK, Đ là người thua và đồng ý thực hiện thử thách đã thống nhất. Khoảng 23h45 cùng ngày, Đ phát trực tiếp trên TikTok toàn bộ quá trình thực hiện “kèo”.

Để thực hiện thử thách, Đ nhờ N.T.T (SN 2008, trú tại xã Gia Phúc) và P.Đ.N (SN 2010, trú tại xã Trường Tân) đưa đến Nghĩa trang nhân dân Đống Bùi, thuộc thôn Quang Đức, xã Trường Tân. Tại đây, Đ thực hiện các hành vi xâm phạm mồ mả theo nội dung đã thỏa thuận trước đó và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 319 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Công an xã Trường Tân, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không tham gia, cổ súy hoặc chia sẻ các nội dung xấu, độc, phản cảm trên không gian mạng. Việc chạy theo lượt xem, lượt thích, quà tặng hoặc các thử thách trên mạng xã hội có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng.

Người dân được đề nghị chủ động chia sẻ thông tin chính thống; đồng thời tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân, đồng nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

PV/VOV.VN
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