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Khởi tố “Tiktoker Thảo Ràn Ri Mộc Châu” cho vay nặng lãi

Thứ Tư, 20:35, 07/10/2026
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VOV.VN - Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tên thường gọi Thảo Ràn Ri), trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Sập bẫy "tín dụng đen" lãi suất cắt cổ

khoi to tiktoker thao ran ri moc chau cho vay nang lai hinh anh 1

Kết quả điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1978) cho N.T.D (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay với tổng số tiền gốc là 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày - tương đương 182,5%/năm; qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng. Đến thời hạn phải trả lãi, N.T.D không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, gây áp lực yêu cầu phải trả tiền.

khoi to tiktoker thao ran ri moc chau cho vay nang lai hinh anh 2
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng; đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự), Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
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