Khởi tố đối tượng bán hơn 12.500 lít dầu kém chất lượng ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1995, trú phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”; đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi buôn bán dầu không đảm bảo chất lượng ra thị trường.

Công an tỉnh Lai Châu họp báo thông tin về vụ việc

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Xuân Trường là quản lý, phụ trách Cửa hàng Petrolimex số 29 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu.

Trước đó, ngày 6/5/2026, anh Hoàng Mạnh Dũng, trú xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu mua khoảng 50 lít dầu Diesel tại cửa hàng trên để vận hành 2 máy xúc của gia đình. Sau khi sử dụng, cả hai máy xúc đều hư hỏng, nhiên liệu có mùi xăng và phản ứng cháy bất thường nên anh Dũng đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định anh Dũng đã mua khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng này.

Kết quả điều tra xác định, ngày 26/3/2026, trong quá trình nhập hàng, lái xe téc và phụ trách cửa hàng đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V. Sau khi phát hiện sự việc, Nguyễn Xuân Trường không thực hiện quy trình xử lý nhiên liệu không đảm bảo chất lượng theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng.

Từ ngày 27/3 đến 8/5/2026, cửa hàng đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không đảm bảo chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 xác định các mẫu dầu tại bể chứa và trong hai máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn Diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng vào dầu Diesel.

Đại diện Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Lai Châu thông tin vụ việc

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, ngày 24/4/2026, Nguyễn Xuân Trường đã cố ý không nhập 220 lít dầu vào bể chứa mà cất giấu trong thùng phi, đồng thời ngắt camera giám sát để che giấu hành vi. Sau đó, Trường bán số dầu này lấy hơn 6,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”.

Quá trình đối chiếu sổ sách và kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng còn phát hiện cửa hàng hao hụt hơn 633 lít dầu DO-0,05S và 540 lít xăng RON95-III.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác quản lý, điều hành tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu.