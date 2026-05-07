  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, 08:44, 07/05/2026
VOV.VN - Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Cà Mau vừa cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển.

Trước đó, lúc 7h30, ngày 6/5, Hải đội Biên phòng 1 tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên biển, đến khu vực cách đảo Hòn khoai (Cà Mau) khoảng 10 hải lý về hướng Tây, phát hiện tàu cá số hiệu TG-91467.TS, hành nghề đánh bắt hải sản, do ông Trương văn Út (SN 1979, ngụ Ấp Vĩnh Quế, xã An Bình, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 5 thuyền viên có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác phát hiện tàu cá TG-91467.TS

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra tàu cá, qua kiểm tra phát hiện phía trên mặt bong, trước mũi tàu có 2 hầm chứa chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi dầu.

Qua làm việc, ông Út khai nhận số chất lỏng màu vàng nhạt trên là dầu DO (số lượng hơn 31.200 lít), ông mua số dầu nói trên từ một tàu lạ trên biển để bán cho các tàu cá của Việt Nam để kiếm tiền lời, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Biên phòng đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục xử lý theo quy định

Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa người, tàu cá, tang vật về Hải đội Biên phòng 1 tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL
Tag: Cà Mau tàu cá dầu không rõ nguồn gốc biên phòng
