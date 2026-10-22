Khởi tố đối tượng đâm tử vong tài xế ô tô ở phường Bồ Đề, Hà Nội

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) - hung thủ cầm dao đâm chết tài xế ô tô tại phường Bồ Đề về tội Giết người.

Trần Quý Hoan là đối tượng đã gây ra vụ đập kính xe ô tô, cầm dao sát hại tài xế gây rúng động dư luận xảy ra ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Đối tượng Trần Quý Hoan.

Theo điều tra và lời khai của đối tượng, do ghen tuông nên chiều 20/10, khi thấy anh Đ. (phường Bồ Đề) điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo chặn đầu.

Đối tượng xuống xe máy, giật nắm cửa ghế lái của anh Đ. nhưng không mở được. Sau đó, Hoan mở cốp xe lấy một chiếc búa rồi đập vỡ kính bên ghế lái của anh Đ. Trong lúc giằng co, Hoan đấm vào miệng anh Đ.

Sau khi đi được thêm 200m - 300m, Hoan phát hiện một cửa hàng bán thịt lợn nên chạy ra giật một con dao, đâm liên tiếp vào người anh Đ. Lúc này, do cửa kính ghế lái đã bị Hoan đập vỡ nên nạn nhân không tránh được những nhát dao và đã tử vong.

Khoảng 22h cùng ngày, được lực lượng chức năng vận động, Hoan đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.