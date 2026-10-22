English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố nữ tài xế xe Lexus về chống người thi hành công vụ

Thứ Năm, 09:43, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ nữ tài xế Lexus lái xe đẩy CSGT tại Lào Cai, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội Chống người thi hành công vụ.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội Chống người thi hành công vụ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định trên.

khoi to nu tai xe xe lexus ve chong nguoi thi hanh cong vu hinh anh 1
Lê Kim Anh (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Thanh

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/10, tại đường Trần Phú, phường Cam Đường, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô Lexus biển kiểm soát 24A-412.XX di chuyển với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 km/h, vượt quá 9 km/h so với quy định. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe là Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, Lê Kim Anh bất ngờ quay trở lại ô tô, khóa cửa và điều khiển phương tiện lùi lại trước khi bỏ chạy. Mặc dù cán bộ Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát cơ động liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, người điều khiển vẫn không chấp hành, tăng ga rời khỏi vị trí kiểm tra.

khoi to nu tai xe xe lexus ve chong nguoi thi hanh cong vu hinh anh 2
Lê Kim Anh điều khiển ô tô đẩy CSGT khi được yêu cầu làm việc.

Quá trình Lê Kim Anh bỏ chạy, lực lượng CSGT đã chặn trước đầu xe Lexus nhưng đối tượng vẫn cố chấp tăng ga bỏ chạy. 

Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường đã xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa ô tô biển kiểm soát 24A-412.XX trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

anh-3_0.png

Lào Cai: Lái xe bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, tăng ga bỏ chạy...

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố tài xế không bằng lái, điều khiển xe ba bánh lật khiến 1 người tử vong
Khởi tố tài xế không bằng lái, điều khiển xe ba bánh lật khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Không có giấy phép lái xe, Trần Tiến Đạt vẫn điều khiển xe ba bánh tự chế chở gần 1 tấn củi điều. Xe mất phanh, lao xuống mương khiến người đi cùng tử vong.

Khởi tố tài xế không bằng lái, điều khiển xe ba bánh lật khiến 1 người tử vong

Khởi tố tài xế không bằng lái, điều khiển xe ba bánh lật khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Không có giấy phép lái xe, Trần Tiến Đạt vẫn điều khiển xe ba bánh tự chế chở gần 1 tấn củi điều. Xe mất phanh, lao xuống mương khiến người đi cùng tử vong.

Khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai
Khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để điều tra vụ lật xe khách giường nằm làm 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

Khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe khách làm 4 người tử vong ở Gia Lai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để điều tra vụ lật xe khách giường nằm làm 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Va chạm xe tải ở Đồng Nai, người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ tử vong
Va chạm xe tải ở Đồng Nai, người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Ngày 8/9, tại khu vực vòng xoay Cổng 11, phường Phước Tân, TP.Đồng Nai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 3 người tử vong, một bé gái khoảng 2 tuổi bị thương hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Va chạm xe tải ở Đồng Nai, người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ tử vong

Va chạm xe tải ở Đồng Nai, người phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Ngày 8/9, tại khu vực vòng xoay Cổng 11, phường Phước Tân, TP.Đồng Nai, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 3 người tử vong, một bé gái khoảng 2 tuổi bị thương hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật