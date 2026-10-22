Khởi tố nữ tài xế xe Lexus về chống người thi hành công vụ

Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994, ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội Chống người thi hành công vụ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định trên.

Lê Kim Anh (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Thanh

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/10, tại đường Trần Phú, phường Cam Đường, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô Lexus biển kiểm soát 24A-412.XX di chuyển với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 km/h, vượt quá 9 km/h so với quy định. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển xe là Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, Lê Kim Anh bất ngờ quay trở lại ô tô, khóa cửa và điều khiển phương tiện lùi lại trước khi bỏ chạy. Mặc dù cán bộ Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát cơ động liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, người điều khiển vẫn không chấp hành, tăng ga rời khỏi vị trí kiểm tra.

Lê Kim Anh điều khiển ô tô đẩy CSGT khi được yêu cầu làm việc.

Quá trình Lê Kim Anh bỏ chạy, lực lượng CSGT đã chặn trước đầu xe Lexus nhưng đối tượng vẫn cố chấp tăng ga bỏ chạy.

Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Cam Đường đã xác minh, làm rõ vụ việc; yêu cầu Lê Kim Anh đưa ô tô biển kiểm soát 24A-412.XX trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Kết quả kiểm tra cho thấy Lê Kim Anh không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.