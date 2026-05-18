Khởi tố nhóm đánh bạc qua game đổi thưởng trực tuyến

11 bị can bị khởi tố gồm: Tống Thị Bích Ngọc (SN 1989), Đồng Thị Thùy Linh (SN 1999), Vũ Đình An (SN 1993), Phạm Văn Vương (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Phạm Tiến Tùng (SN 1990), trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Hữu Quyền (SN 1982), Bùi Trung Thành (SN 1984), Nguyễn Đắc Lực (SN 1997), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Công Tưởng (SN 1987) và Bùi Đức Hợp (SN 1991), cùng trú tại Hà Nội.

Các đối tượng đánh bạc trên mạng bị bắt tạm giam

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây đánh bạc hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trực tuyến với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, có sự câu kết của nhiều đối tượng tại nhiều địa phương khác nhau.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng nhiều website, ứng dụng trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, "nổ hũ", slot game… để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt bằng tiền qua mạng internet.

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống do các đối tượng quản lý, sau đó nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc qua các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp. Số tiền nạp vào được quy đổi thành điểm hoặc đơn vị tiền ảo trong game để phục vụ việc đặt cược dưới nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng thường xuyên quảng bá hệ thống trên mạng xã hội, lập các hội nhóm kín để hướng dẫn cách chơi, lôi kéo người tham gia bằng những lời quảng cáo như "kiếm tiền nhanh", "đổi thưởng dễ dàng", "thắng lớn mỗi ngày".

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.