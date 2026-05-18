中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố nhóm đánh bạc qua game đổi thưởng trực tuyến

Thứ Hai, 12:30, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

11 bị can bị khởi tố gồm: Tống Thị Bích Ngọc (SN 1989), Đồng Thị Thùy Linh (SN 1999), Vũ Đình An (SN 1993), Phạm Văn Vương (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Phạm Tiến Tùng (SN 1990), trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Hữu Quyền (SN 1982), Bùi Trung Thành (SN 1984), Nguyễn Đắc Lực (SN 1997), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Công Tưởng (SN 1987) và Bùi Đức Hợp (SN 1991), cùng trú tại Hà Nội.

khoi to nhom danh bac qua game doi thuong truc tuyen hinh anh 1
Các đối tượng đánh bạc trên mạng bị bắt tạm giam

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây đánh bạc hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trực tuyến với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, có sự câu kết của nhiều đối tượng tại nhiều địa phương khác nhau.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng nhiều website, ứng dụng trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, "nổ hũ", slot game… để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt bằng tiền qua mạng internet.

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống do các đối tượng quản lý, sau đó nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc qua các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp. Số tiền nạp vào được quy đổi thành điểm hoặc đơn vị tiền ảo trong game để phục vụ việc đặt cược dưới nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng thường xuyên quảng bá hệ thống trên mạng xã hội, lập các hội nhóm kín để hướng dẫn cách chơi, lôi kéo người tham gia bằng những lời quảng cáo như "kiếm tiền nhanh", "đổi thưởng dễ dàng", "thắng lớn mỗi ngày".

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
Tag: đánh bạc game đổi thưởng trực tuyến Hưng Yên tài xỉu lô đề nổ hũ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh
Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

VOV.VN - Say rượu không làm chủ được bản thân, Ban Văn Dương đã cầm dao đuổi đánh người dân, quậy phá tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

VOV.VN - Say rượu không làm chủ được bản thân, Ban Văn Dương đã cầm dao đuổi đánh người dân, quậy phá tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn
Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực cửa khẩu.

Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

Phát hiện 6 đối tượng đánh bạc tại khu vực cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực cửa khẩu.

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn
Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật