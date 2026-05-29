Khởi tố đối tượng giả bệnh ung thư để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Năm 2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà M.H.D trú phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, Đinh Thị Hạnh đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin. Hạnh tự giới thiệu bản thân có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng, sở hữu nhiều bất động sản ở nước ngoài nhưng đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý nên cần hỗ trợ tài chính để giải quyết. Hạnh cũng bịa chuyện bản thân mắc bệnh ung thư, đánh vào sự thương cảm của bị hại để tiếp tục vay mượn tiền. Tin tưởng những thông tin Hạnh đưa ra là thật, bà M.H.D đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 556 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Đinh Thị Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Phát hiện bị lừa đảo, bà M.H.D đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định đối với Đinh Thị Hạnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng thông báo tìm người bị hại liên quan trong vụ án. Cá nhân, tổ chức có thông tin hoặc là người bị hại, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc liên hệ đồng chí Phạm Công Hoàng – Cán bộ điều tra, số điện thoại 0935.660.141 để được hướng dẫn làm việc.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.