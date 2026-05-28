Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Trong qua trình điều tra xác định: Khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2/2026, Nguyễn Huy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này, nhiều người bị hại đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 21/5, Đạt đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để phối hợp giải quyết.