Cải chính

Khởi tố đối tượng lừa đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Thứ Năm, 20:59, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong qua trình điều tra xác định: Khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2/2026, Nguyễn Huy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này, nhiều người bị hại đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 21/5, Đạt đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để phối hợp giải quyết.

Phạm Hải - CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Tag: lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đáo hạn lãi suất tiền gốc
SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao
Triệt phá đường dây lừa đảo bán xe giá rẻ qua mạng ở Bắc Ninh
Công an Điện Biên khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy việc” vào ngành y tế
Hơn 43.000 nạn nhân bị lừa đảo trong vụ án truy tố nữ CEO bất động sản Vũ Thị Thúy
