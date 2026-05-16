Thái Nguyên: Xử lý đối tượng mạo danh sư thầy để trục lợi tiền công đức

Thứ Bảy, 20:22, 16/05/2026
VOV.VN - Đối tượng mạo danh tài khoản facebook của nhà sư trụ trì để trục lợi tiền ủng hộ công đức vừa bị lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, xử lý.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Thích Khai Quảng” có hơn 249.000 lượt theo dõi, gắn dấu xác thực “tích xanh”, đăng tải nhiều hình ảnh, video của sư thầy Thích Khai Quảng, trụ trì chùa Thạch Long, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, một người có nhiều hoạt động khá nổi bật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua xác minh, đây không phải tài khoản chính thức do sư thầy quản lý, có dấu hiệu giả mạo danh tính.

Ngày 01/3/2026, tài khoản này đăng tải nội dung kêu gọi công đức để đúc tượng tại chùa Thạch Long, đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền ủng hộ. Quá trình xác minh cho thấy, tài khoản nhận tiền không thuộc nhà chùa hay sư thầy Thích Khai Quảng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

thai nguyen xu ly doi tuong mao danh su thay de truc loi tien cong duc hinh anh 1
Đối tượng Vương Thành Nam tại cơ quan Công an

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, truy xét. Kết quả xác định, đối tượng sử dụng trang Facebook giả mạo là Vương Thành Nam, sinh năm 2003, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Vương Thành Nam khai nhận đã tạo lập tài khoản Facebook giả mạo, mua dấu xác thực “tích xanh” và sao chép các nội dung kêu gọi công đức của sư thầy Thích Khai Quảng nhằm thu hút tương tác. Khi có người liên hệ ủng hộ, đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên mình để nhận tiền và chiếm đoạt.

Từ ngày 01/3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại tại các địa phương khác nhau. Do tin tưởng vào tài khoản có lượng theo dõi lớn và dấu xác thực, nhiều người dân đã chủ quan, không kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chuyển tiền ủng hộ.

Hiện vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nhan mao danh thong bao phat nguoi - yeu cau nhap thong tin thanh toan.jpg

Lừa đảo mạo danh tin nhắn ngân hàng: Đổi điểm thưởng thành tiền

VOV.VN - Lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây, nhiều đối tượng mạo danh ngân hàng gửi tin nhắn đổi điểm thưởng thành tiền để dụ người dùng truy cập đường link giả mạo, chiếm đoạt thông tin và tài sản. Kịch bản đánh vào tâm lý chủ quan, ham ưu đãi của nạn nhân.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên xử lý đối tượng sư thầy trục lợil tiền công đức tài khoản facebook tiền ủng hộ công đức Công an tỉnh Thái Nguyên chiếm đoạt
Tin liên quan

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bộ NN&MT qua ứng dụng “GDPX” kêu gọi nhận token

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ứng dụng mang tên “GDPX” mạo danh Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kêu gọi người dùng tải về, đăng ký tài khoản để nhận “token” và tham gia giao dịch. Bộ khẳng định không liên quan và cảnh báo người dân cảnh giác trước các thông tin giả mạo, tránh bị lợi dụng, lừa đảo

Đề xuất phạt tới 100 triệu đồng hành vi mở tài khoản bằng định danh giả mạo

VOV.VN - Bộ Công an đề xuất phạt tới 100 triệu đồng với hành vi mở tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản chứng khoán... bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Suýt mất 55 triệu đồng từ cuộc gọi mạo danh công an

VOV.VN - Trưa ngày 25/3, ông N.V.C. (trú thôn Trí Nang, Hà Tĩnh) đã đến Công an xã Đông Kinh trong trạng thái lo lắng sau khi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Mạo danh cơ sở khám chữa bệnh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Một hộ kinh doanh quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng mạo danh sĩ quan công an nhân dân

VOV.VN - Bùi Văn Trường (SN 1987, Hà Nội) được xác định sử dụng các tài liệu giả như giấy chứng nhận công an nhân dân, biển tên, mạo danh là Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ma trận hàng giả trên mạng: Từ livestream "chốt đơn" đến mạo danh nghệ sĩ

VOV.VN - Các cơ quan chức năng TP.HCM thừa nhận công tác chống hàng giả, thực phẩm bẩn đang đối mặt thách thức lớn chưa từng có.

