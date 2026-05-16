Thái Nguyên: Xử lý đối tượng mạo danh sư thầy để trục lợi tiền công đức

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một tài khoản Facebook mang tên “Thích Khai Quảng” có hơn 249.000 lượt theo dõi, gắn dấu xác thực “tích xanh”, đăng tải nhiều hình ảnh, video của sư thầy Thích Khai Quảng, trụ trì chùa Thạch Long, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, một người có nhiều hoạt động khá nổi bật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua xác minh, đây không phải tài khoản chính thức do sư thầy quản lý, có dấu hiệu giả mạo danh tính.

Ngày 01/3/2026, tài khoản này đăng tải nội dung kêu gọi công đức để đúc tượng tại chùa Thạch Long, đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền ủng hộ. Quá trình xác minh cho thấy, tài khoản nhận tiền không thuộc nhà chùa hay sư thầy Thích Khai Quảng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vương Thành Nam tại cơ quan Công an

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, truy xét. Kết quả xác định, đối tượng sử dụng trang Facebook giả mạo là Vương Thành Nam, sinh năm 2003, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Vương Thành Nam khai nhận đã tạo lập tài khoản Facebook giả mạo, mua dấu xác thực “tích xanh” và sao chép các nội dung kêu gọi công đức của sư thầy Thích Khai Quảng nhằm thu hút tương tác. Khi có người liên hệ ủng hộ, đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên mình để nhận tiền và chiếm đoạt.

Từ ngày 01/3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại tại các địa phương khác nhau. Do tin tưởng vào tài khoản có lượng theo dõi lớn và dấu xác thực, nhiều người dân đã chủ quan, không kiểm tra, xác minh thông tin trước khi chuyển tiền ủng hộ.

Hiện vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.