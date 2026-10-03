Theo điều tra, năm 2021, ông Đạt với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và cơ khí Thành Đạt, trong quá trình điều hành hoạt động công ty trực tiếp liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vương Bình và Công ty TNHH Khai thác sản xuất & Kinh doanh sắt thép Việt Nhật để hạch toán chi phí.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế trên 2 tỷ đồng.

Trong khi các hóa đơn này không phản ánh giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế, qua đó làm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước. Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước được xác định trên 2 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế.

Thực hiện đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế đầy đủ, trung thực, chính xác, đúng thời hạn; không che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.