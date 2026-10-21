Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột ở Phú Thọ

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991, trú tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”, theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Văn Tuấn. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng. Nạn nhân là hai bé gái B.H.T. (11 tuổi) và B.T.P.M. (9 tuổi), đều là con ruột của Tuấn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian dài chung sống với hai con gái, Bùi Văn Tuấn đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn thương tâm lý, tác động tiêu cực đến sự phát triển của hai trẻ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định tố tụng đối với Bùi Văn Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường các cháu nhỏ bị bố ruột hành hạ, ngược đãi. Ảnh: Công an Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện. Mọi hành vi bạo lực, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.