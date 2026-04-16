Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng tới hơn 530%/năm trên không gian mạng

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tỉnh Kiên Giang).

Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (trái)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn Huế. Sau khi tiếp cận người vay, các đối tượng chuyển sang liên lạc qua Zalo và hẹn gặp trực tiếp tại các quán cà phê để thỏa thuận.

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Theo điều tra ban đầu, với khách vay lần đầu, nhóm này thu phí hồ sơ 15% tổng số tiền vay (trừ trực tiếp khi giải ngân), các lần vay sau là 10%. Người vay phải chuyển tiền góp hằng ngày vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Nếu chậm trả, họ liên tục bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên tới 530,91%/năm, cao gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế khởi tố 2 bị can. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.