Khởi tố nhóm cho vay lãi nặng tới hơn 530%/năm trên không gian mạng

Thứ Năm, 18:32, 16/04/2026
VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng, với mức lãi suất lên tới hơn 530%/năm.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tỉnh Kiên Giang).

Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (trái)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn Huế. Sau khi tiếp cận người vay, các đối tượng chuyển sang liên lạc qua Zalo và hẹn gặp trực tiếp tại các quán cà phê để thỏa thuận.

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Theo điều tra ban đầu, với khách vay lần đầu, nhóm này thu phí hồ sơ 15% tổng số tiền vay (trừ trực tiếp khi giải ngân), các lần vay sau là 10%. Người vay phải chuyển tiền góp hằng ngày vào tài khoản do các đối tượng chỉ định. Nếu chậm trả, họ liên tục bị nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên tới 530,91%/năm, cao gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế khởi tố 2 bị can. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Đưa 4 con gấu nuôi nhốt ở TP.HCM về Vườn quốc gia Bạch Mã
Huế tháo dỡ biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi để xây khách sạn hơn 800 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 9/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026, UBND thành phố Huế cho biết sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp cổ tại số 26, đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa nhằm triển khai dự án khách sạn cao cấp ven sông Hương.

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

