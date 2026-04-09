中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huế tháo dỡ biệt thự Pháp cổ 26 Lê Lợi để xây khách sạn hơn 800 tỷ đồng

Thứ Năm, 22:18, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 9/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2026, UBND thành phố Huế cho biết sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp cổ tại số 26, đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa nhằm triển khai dự án khách sạn cao cấp ven sông Hương.

Biệt thự này trước đây là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, nằm ở vị trí “đất vàng” trung tâm. Biệt thự cổ tại số 26 Lê Lợi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, mang phong cách kiến trúc Pháp, từng là nơi sinh hoạt, gặp gỡ của nhiều văn nghệ sĩ sau năm 1975. Dù vậy, trong danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu được công bố năm 2018, công trình này không nằm trong diện bảo tồn.

Biệt thự Pháp cổ số 26 Lê Lợi, thành phố Huế sẽ được tháo dỡ

Trước đó, năm 2022, chính quyền thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) từng đề xuất phương án di dời biệt thự sang khu đất trống đối diện bờ sông Hương để bảo tồn và phát huy giá trị. Phương án di dời do doanh nghiệp của “thần đèn” Nguyễn Văn Cư đề xuất và đã nhiều lần khảo sát thực địa. Tuy nhiên, kế hoạch không thể triển khai do kết cấu công trình không đảm bảo an toàn. Sau khi các cơ quan chuyển về khu hành chính tập trung từ năm 2022, khu nhà đất 26 Lê Lợi cùng các trụ sở lân cận bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết: "Khu nhà này trước đây của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật không nằm trong danh mục các dự án nhà cổ của Pháp trên địa bàn thành phố Huế. Trước đây, Ủy ban thành phố cũng đã có phương án di dời qua phía bên kia sông. Lúc đặt ra bài toán thì như thế, nhưng đến khi khảo sát chất lượng công trình  không đảm bảo  nên phương án hiện tại, ngôi nhà này phải tháo dỡ”.

Mới đây, UBND thành phố Huế đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại các khu đất 22–24 và 26–30A Lê Lợi. Dự án có diện tích hơn 10.688 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 42.755 m², gồm tổ hợp khách sạn cao cấp, khu thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê. Công trình cao tối đa 5 tầng, được phép xây dựng 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí tài sản trên đất), thời gian hoạt động 50 năm. Dự án nhằm bổ sung hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, đồng thời chỉnh trang không gian kiến trúc tuyến Lê Lợi, hài hòa với cảnh quan ven sông Hương, phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản của thành phố Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: để xây khách sạn hơn 800 tỷ đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân cố đô Huế

VOV.VN - Những ngày qua trên nhiều tuyến phố ở Huế, dòng người thưa thớt hẳn; ai cũng vội vã để tránh nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhịp sống thường ngày của người dân bị đảo lộn đáng kể.

Xác minh vụ nam sinh lớp 7 tại Huế bị hành hung tại quầy tạp hóa
Xác minh vụ nam sinh lớp 7 tại Huế bị hành hung tại quầy tạp hóa

VOV.VN - Cơ quan chức năng phường Mỹ Thượng, thành phố Huế đang khẩn trương xác minh vụ việc một nam sinh lớp 7 bị hành hung tại quầy tạp hóa trên địa bàn.

Tu sửa đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập
Tu sửa đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập

VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa phê duyệt phương án tu sửa cấp thiết bức tường Hoàng thành Huế đoạn phía Bắc bị sập, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục