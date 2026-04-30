Khởi tố tài xế dùng điện thoại, tông tử vong công nhân môi trường ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 16:47, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vừa điều khiển xe vừa dùng điện thoại, Tuân tông tử vong nữ công nhân môi trường ở Thái Nguyên rồi lái xe rời hiện trường, hôm sau mang đi sửa nhằm xóa dấu vết.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân (sinh năm 1994, trú tại xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Trọng Tuân.

Trước đó, khoảng 22h55 ngày 26/4, Hoàng Trọng Tuân điều khiển ô tô Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 20B-169.85 lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, đoạn qua phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, Tuân sử dụng điện thoại di động, thiếu chú ý quan sát nên đã đâm từ phía sau vào chị T.T.M. (SN 1971, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), công nhân vệ sinh của Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang quét dọn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Tuân không dừng xe để cứu giúp nạn nhân hoặc trình báo cơ quan chức năng mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Chiếc ô tô Tuân điều khiển đâm chết chị M.

Đến sáng 27/4, người này đưa chiếc Mazda CX-5 đến một gara ô tô trên địa bàn phường Phan Đình Phùng để sửa chữa phần đầu xe bị hư hỏng nhằm xóa dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên triệu tập Hoàng Trọng Tuân đến làm việc, đồng thời tạm giữ phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Chương/VTC News
Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần

VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

Hai vụ tai nạn liên tiếp trong đêm mưa dông ở Hà Nội, 2 người tử vong tại chỗ

VOV.VN - Vào khoảng 22h05 ngày 28/4, trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Nối thành công bàn chân đứt lìa do tai nạn lao động tại Quảng Trị

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa nối thành công bàn chân trái bị đứt lìa hoàn toàn cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động.

