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Cháy xe khách ở Đồng Nai: 2 anh em ruột bị bỏng, người anh 7 tuổi bỏng 50% cơ thể

Thứ Ba, 15:47, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 21/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai. Trong đó, người anh 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% cơ thể và rơi vào sốc bỏng.

Theo BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh nhi N.T.Tr. (7 tuổi) được chuyển đến bệnh viện vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai.

Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 21/7, cả nhà gồm cha mẹ và hai con đi xe khách từ Phan Rang về Đồng Nai thì xe bất ngờ bốc cháy trên Quốc lộ 1. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người mẹ tìm mọi cách che chắn cho con trai, còn người cha tìm cách đưa hai con thoát khỏi xe.

chay xe khach o Dong nai 2 anh em ruot bi bong, nguoi anh 7 tuoi bong 50 co the hinh anh 1
Bé trai bị bỏng độ I-II khoảng 50% diện tích cơ thể (Ảnh: BVCC)

Sau vụ việc, cha mẹ được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai), trong khi hai bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Các bác sĩ xác định bé trai bị bỏng độ I-II khoảng 50% diện tích cơ thể, kèm sốc bỏng. Bệnh nhi được hồi sức tích cực bằng truyền dịch chống sốc, thở oxy, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định.

Theo bác sĩ Phương, dù có nguy cơ bỏng đường hô hấp, kết quả đánh giá ban đầu cho thấy mức độ tổn thương không nặng, nồng độ khí độc trong máu không tăng cao. Nhiều khả năng bệnh nhi được đưa ra khỏi xe kịp thời nên không hít phải nhiều khói độc. Khi sức khỏe ổn định hơn, bé sẽ được chuyển đến Khoa Bỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị.

Em gái của bệnh nhi là bé N.N.T.D. (2 tuổi) bị bỏng độ I-II khoảng 10% diện tích cơ thể. Bệnh nhi không bị sốc bỏng nhưng có dấu hiệu nghi ngờ tổn thương đường hô hấp do thở nhanh, đang được theo dõi sát và dự kiến nội soi để đánh giá thêm. Hiện bé được truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1, do vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn viện ngay sau khi tiếp nhận hai bệnh nhi để thống nhất phương án điều trị.

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Chiếc xe khách bị cháy (Ảnh: ĐC)

Như VOV đã đưa tin, rạng sáng 21/7, xe khách giường nằm chở 34 hành khách từ Khánh Hòa đi TP.HCM gặp tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, do buồn ngủ và mất tập trung, tài xế đánh lái tránh xe phía trước khiến xe lao vào lan can đường. Một thanh lan can đâm xuyên gầm xe làm động cơ ngừng hoạt động, cửa xe không thể mở theo cơ chế thông thường, ngọn lửa sau đó bùng phát và nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương. Tài xế đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận nguyên nhân do buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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