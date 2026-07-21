Khởi tố vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai

Theo xác minh từ cơ quan chức năng, vào khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ô tô khách giường nằm mang BKS 50E-447.02, chở 37 người lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Xe khách thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (địa chỉ tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa).

Chiếc xe khách cháy trơ khung (Ảnh: CA)

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi xe đến Km1839+300 Quốc lộ 1A (thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai - trước là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), do buồn ngủ và tránh xe phía trước, tài xế Hải đã đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe lao sang phần đường bên phải, lần lượt va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất rồi tiếp tục tông vào hộ lan thứ hai. Sau va chạm, gầm xe khách phát cháy.

Lực lượng chữa cháy, cứu hộ có mặt tại hiện trường (Ảnh: CA)

Phát hiện sự việc, tài xế Hải cùng phụ xe đã hỗ trợ hành khách xuống xe, tuy nhiên ngọn lửa bùng phát quá nhanh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe.

Hậu quả vụ tai nạn làm 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương và chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, cấp cứu nạn nhân và tiến hành điều tra.

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời làm việc với tài xế, phụ xe và các hành khách liên quan.

Hiện trường vụ cháy

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu của Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Thanh Hải.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người tử vong và động viên những người bị thương. Đồng thời, hỗ trợ nạn nhân tử vong 20 triệu đồng/người, bị thương 10 triệu đồng/người.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân (Ảnh: CA)

Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế bố trí đầy đủ điều kiện y tế, thuốc men cứu chữa nạn nhân nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ phương tiện đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng theo nguyện vọng gia đình.

Công an thành phố phối hợp Sở Xây dựng, bố trí phương tiện đưa các nạn nhân bị thương có nhu cầu về địa phương cư trú để tiếp tục điều trị và ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người.