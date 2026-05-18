Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

Ông Hậu là người điều khiển xe khách 16 chỗ gặp tai nạn trên Quốc lộ 25 hôm 8/5, làm 3 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5h40 ngày 8/5, xe khách biển kiểm soát 77F-000.05 của nhà xe Hùng Phương (Gia Lai) do ông Hậu điều khiển chạy theo hướng từ xã Phú Túc về phường Pleiku, Gia Lai, trên Quốc lộ 25.

Tài xế Hậu bị tạm giam để điều tra ngay sau vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Khi đến Km110+550, qua đoạn đường cong thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, tài xế đã không kiểm soát được tốc độ và tay lái, khiến phương tiện mất lái, lao sang lề trái đường rồi xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ; anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980), cùng trú xã Phú Túc tử vong sau đó tại bệnh viện. Ngoài ra, 3 nạn nhân khác bị thương và đang được điều trị.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của tài xế có dấu hiệu cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", nên đã áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, tài xế có giấy phép lái xe hạng D, không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.