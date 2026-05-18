中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

Thứ Hai, 14:54, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Hậu là người điều khiển xe khách 16 chỗ gặp tai nạn trên Quốc lộ 25 hôm 8/5, làm 3 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5h40 ngày 8/5, xe khách biển kiểm soát 77F-000.05 của nhà xe Hùng Phương (Gia Lai) do ông Hậu điều khiển chạy theo hướng từ xã Phú Túc về phường Pleiku, Gia Lai, trên Quốc lộ 25.

khoi to tai xe xe khach 16 cho gap nan tren Deo to na lam 6 nguoi thuong vong hinh anh 1
Tài xế Hậu bị tạm giam để điều tra ngay sau vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Công an Gia Lai)

Khi đến Km110+550, qua đoạn đường cong thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, tài xế đã không kiểm soát được tốc độ và tay lái, khiến phương tiện mất lái, lao sang lề trái đường rồi xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ; anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980), cùng trú xã Phú Túc tử vong sau đó tại bệnh viện. Ngoài ra, 3 nạn nhân khác bị thương và đang được điều trị.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của tài xế có dấu hiệu cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", nên đã áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, tài xế có giấy phép lái xe hạng D, không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đèo Tô Na tai nạn giao thông tài xế Gia Lai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk
Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Liên quan đến clip người đàn ông lái xe Jeep đe doạ tài xế công nghệ tại Buôn Ma Thuột lan truyền trên mạng xã hội, sáng 16/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong clip.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông lái xe Jeep đe đoạ tài xế công nghệ tại Đắk Lắk

VOV.VN - Liên quan đến clip người đàn ông lái xe Jeep đe doạ tài xế công nghệ tại Buôn Ma Thuột lan truyền trên mạng xã hội, sáng 16/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong clip.

Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền
Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Sau khoảng 3h kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 1 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Sau khoảng 3h kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 1 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Khởi tố 4 tài xế dùng thiết bị “phá sóng” chiếm đoạt tiền cước của hãng Taxi
Khởi tố 4 tài xế dùng thiết bị “phá sóng” chiếm đoạt tiền cước của hãng Taxi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 4 tài xế dùng thiết bị “phá sóng” chiếm đoạt tiền cước của hãng Taxi

Khởi tố 4 tài xế dùng thiết bị “phá sóng” chiếm đoạt tiền cước của hãng Taxi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật