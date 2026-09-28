Làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời hàng trăm triệu đồng

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Đăng để đấu tranh. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Hải Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” vào năm 2022. Đăng đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2022.

Đến tháng 9/2025, Đăng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, cư trú tại phường Điện Bàn Đông để hoạt động cho vay lãi nặng nhưng không đăng ký lưu trú. Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với nhiều nội dung như “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”… Khi khách hàng tương tác, Đăng yêu cầu cung cấp số điện thoại để trực tiếp tư vấn các gói vay.

Công an triệu tập Nguyễn Hải Đăng để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, một trong các gói vay được Đăng áp dụng có thời hạn 26 ngày, với mức lãi suất 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm; đồng thời thu trước tiền góp 2 ngày và từ 5-10% tiền phí tùy trường hợp. Số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chủ yếu hướng đến khách hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau khi thỏa thuận, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh của người vay để giao tiền và yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video việc giao, nhận tiền gửi cho Đăng. Trường hợp người vay có hoạt động kinh doanh, Đăng yêu cầu cung cấp video cửa hàng, giấy tờ đăng ký kinh doanh và thực hiện cho vay bằng hình thức chuyển khoản.

Để thu tiền, hằng ngày Đăng sử dụng xe máy đến gặp trực tiếp người vay. Trường hợp không gặp được, đối tượng yêu cầu người vay chuyển khoản tiền góp. Khi người vay không trả tiền đúng hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực, khủng bố tinh thần; thậm chí đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc trực tiếp đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh để đe dọa, yêu cầu trả tiền.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.