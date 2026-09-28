English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời hàng trăm triệu đồng

Thứ Hai, 14:41, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1992, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập Đăng để đấu tranh. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Hải Đăng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” vào năm 2022. Đăng đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2022.

Đến tháng 9/2025, Đăng từ Hà Nội vào Đà Nẵng, cư trú tại phường Điện Bàn Đông để hoạt động cho vay lãi nặng nhưng không đăng ký lưu trú. Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với nhiều nội dung như “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”… Khi khách hàng tương tác, Đăng yêu cầu cung cấp số điện thoại để trực tiếp tư vấn các gói vay.

lam ro doi tuong cho vay lai nang, thu loi hang tram trieu dong hinh anh 1
Công an triệu tập Nguyễn Hải Đăng để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, một trong các gói vay được Đăng áp dụng có thời hạn 26 ngày, với mức lãi suất 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm; đồng thời thu trước tiền góp 2 ngày và từ 5-10% tiền phí tùy trường hợp. Số tiền cho vay từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chủ yếu hướng đến khách hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sau khi thỏa thuận, Đăng trực tiếp đến nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh của người vay để giao tiền và yêu cầu người vay dùng điện thoại quay video việc giao, nhận tiền gửi cho Đăng. Trường hợp người vay có hoạt động kinh doanh, Đăng yêu cầu cung cấp video cửa hàng, giấy tờ đăng ký kinh doanh và thực hiện cho vay bằng hình thức chuyển khoản.

Để thu tiền, hằng ngày Đăng sử dụng xe máy đến gặp trực tiếp người vay. Trường hợp không gặp được, đối tượng yêu cầu người vay chuyển khoản tiền góp. Khi người vay không trả tiền đúng hạn, Đăng thường xuyên gọi điện đe dọa, gây áp lực, khủng bố tinh thần; thậm chí đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc trực tiếp đến nơi ở, nơi buôn bán, kinh doanh để đe dọa, yêu cầu trả tiền.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

phong-canh-sat-hinh-su-bat-giu-doi-tuong-tran-hung-hau.jpg

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, thu giữ súng và hung khí nguy hiểm

VOV.VN - Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (sinh năm1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

CTV Đức Lâm/VOV-miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 4 bị can trong vụ cho vay lãi nặng tới 365% mỗi năm
Khởi tố 4 bị can trong vụ cho vay lãi nặng tới 365% mỗi năm

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khởi tố 4 bị can trong vụ cho vay lãi nặng tới 365% mỗi năm

Khởi tố 4 bị can trong vụ cho vay lãi nặng tới 365% mỗi năm

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Triệt phá sới bạc thu "phí vào cửa", cho vay lãi nặng tại Ninh Bình
Triệt phá sới bạc thu "phí vào cửa", cho vay lãi nặng tại Ninh Bình

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an xã Rạng Đông vừa triệt phá thành công một sới bạc tinh vi dưới hình thức chơi liêng, bắt giữ 13 đối tượng. Sới bạc này lắp camera cảnh giới, thu "phí vào cửa", có đối tượng túc trực cho vay nặng lãi

Triệt phá sới bạc thu "phí vào cửa", cho vay lãi nặng tại Ninh Bình

Triệt phá sới bạc thu "phí vào cửa", cho vay lãi nặng tại Ninh Bình

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an xã Rạng Đông vừa triệt phá thành công một sới bạc tinh vi dưới hình thức chơi liêng, bắt giữ 13 đối tượng. Sới bạc này lắp camera cảnh giới, thu "phí vào cửa", có đối tượng túc trực cho vay nặng lãi

Nóng 24h ngày 18/6: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính
Nóng 24h ngày 18/6: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nóng 24h ngày 18/6: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính

Nóng 24h ngày 18/6: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật