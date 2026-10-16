Khởi tố đối tượng mang kiếm đập phá tài sản, quay clip đăng Facebook

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Không Cần Biết” đăng tải các video có nội dung bạo lực, thể hiện hành vi đe dọa, đập phá tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Điện Bàn Đông tiến hành xác minh vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt.

Qua điều tra cho thấy, người thực hiện hành vi là Huỳnh Văn Minh Nhựt, sinh năm 1995, trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Đối tượng này có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 tiền sự liên quan hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nhựt phát hiện tài khoản Facebook “Văn Quý Lộc” đăng nội dung mà Nhựt cho rằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị H., người thân của Nhựt. Nhựt liên lạc yêu cầu chủ tài khoản “Văn Quý Lộc” xin lỗi nhưng 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại, có những bình luận mang tính thách thức trên Facebook.

Tối 12/10/2026, Nhựt thuê ô tô, mang theo một cây kiếm đến nơi Lộc thuê ở phường Hội An, TP Đà Nẵng, dùng chân đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc. Trong quá trình thực hiện hành vi, Nhựt nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay lại rồi sử dụng tài khoản Facebook “Không Cần Biết” đăng tải 2 video lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt tương tác, bình luận và chia sẻ lan truyền trên không gian mạng.

Sau đó, Nhựt tiếp tục cầm kiếm đến Nhà nghỉ T.N, là cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc tại phường Điện Bàn, tiếp tục la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt. Nhựt còn tự ý mở cửa nhà nghỉ, đi lên tầng 2, dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ khi không mở được cửa...

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt về hành vi gây rối trật tự công cộng; tiến hành mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi khác theo quy định pháp luật.