Vừa về quê 5 ngày, người phụ nữ bị chồng cũ sát hại ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 09:18, 17/04/2026
VOV.VN - Chị L.T.M. vừa về quê 5 ngày thì bị chồng cũ dùng dao đâm tử vong sau mâu thuẫn, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị chồng cũ sát hại ở Hà Tĩnh, ngày 17/4, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 ngày 16/4, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập) đến nhà em trai là anh L.Q.H. (SN 1990) thì gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), cùng trú tại địa bàn.

Tại đây, hai người ngồi nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Thắng bất ngờ rút dao mang theo, đâm vào vùng cổ chị M. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Gây án xong, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mọi người nhanh chóng đưa chị M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng do vết thương quá nặng nên chị M. đã tử vong.

vua ve que 5 ngay, nguoi phu nu bi chong cu sat hai o ha tinh hinh anh 1
Đối tượng Trần Văn Thắng bị bắt giữ

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) nhanh chóng triển khai truy bắt đối tượng Thắng khi đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng lúa gần nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, chị M. vừa trở về địa phương sau thời gian đi xuất khẩu lao động. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa cùng ngày, một nam thanh niên (tên là H.) đã đến phòng trọ của bạn gái là N.T (SN 2004, sinh viên năm cuối Đại học Vinh) ở đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc nam thanh niên dùng hung khí tấn công, khiến cô gái tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, H. dùng dao tự tử.

Nghe thấy tiếng động bất thường, người dân xung quanh nhanh chóng chạy sang kiểm tra, phát hiện sự việc và kịp thời đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân nữ đã tử vong tại chỗ. Được biết, cả H. và nạn nhân đều quê ở Thanh Hóa.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm 30 lượng vàng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Nha (sinh năm 2007), cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Vợ dùng ống tuýp sắt đánh chồng tử vong, lãnh án 10 năm tù

VOV.VN - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Triền là người đã dùng tuýp sắt đánh chồng tử vong khi nạn nhân đang ngủ.

VOV.VN - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Triền là người đã dùng tuýp sắt đánh chồng tử vong khi nạn nhân đang ngủ.

Dàn kịch chồng bị cưa chân, lừa đảo 1,6 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 7/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (41 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi, sát hại nam công nhân tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng tại giao lộ DA2 - N6, phường Thới Hòa, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

